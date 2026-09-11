沙崙國際高中「四部一體」 教團指教師員額、行政編制均不足

全教產今天表示，日前接獲台南市立沙崙國際高級中等學校教師陳情，表示該校為新設「四部一體」學校，涵蓋幼兒園、國小部、國中部及高中部，學校規模擴增，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位，學校用現有人力硬撐，壓力已在臨界點。

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部在7月中已公布新修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小37班以上可以設置副組長若干人，國中25班以上可以設置副組長若干人，目前高雄、屏東等縣市都已經修正規定，並且自115學年開始實施，台南市目前仍未到位、一再拖延，造成基層教師工作負荷有增無減，應盡速補足人力。

全教產指出，沙崙國際高中114至115學年間，高中、國中主管職多有異動；另有國中教學組長、國中生教組長調往其他學校，一所仍處於建校、擴編及制度建立階段，多項主管及行政職務於短期間內出現異動，行政團隊如此不穩定，台南市政府教育局應該正視。

全教產表示，國小部115學年度招收7個班，根據台南市立國民小學行政組織編制表，應有教導處、總務處主任各1人，教務組、學務組、事務組3人，但目前該校國小部的編制只有主任1人及2名組長，必須包辦整個國小業務；在輔導人力一項，雖然學校暫時以導師兼輔老師來處理學生輔導部分，但依據「學生輔導法」，學校的專任輔導教師員額編制明顯與法規不符，要求台南市政府儘速補足人力。

另外，全教產也說，沙崙國際高中幼兒園及國小部課後照顧到晚上6時，警衛5時下班，校園安全與出入口管制在5時到6時間處於空窗期。該校老師也反映，北大門國小及幼兒園區無警衛，真正年紀最小、最需要保護的北大門國小幼兒園，連警衛都沒有，難道也是要老師扛？

林蕙蓉呼籲，台南市教育局應盡速補齊沙崙國際高中四部一體的行政員額編制、補足專輔教師缺額，以及校安人力，新設學校更應該趁現在把制度建立好，而不是等到老師撐不住、行政人員離開、校安出現缺口後才處理問題。