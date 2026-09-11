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議員曝校園食材平台照片重複混用 北市教育局：參考示意圖

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員洪婉臻指出，9月7日成淵高中的薄鹽叉燒照片，9月10日竟又出現在華江高中及北市大附中，且多張照片再次重複。圖／洪婉臻辦公室提供
北市議員洪婉臻指出，9月7日成淵高中的薄鹽叉燒照片，9月10日竟又出現在華江高中及北市大附中，且多張照片再次重複。圖／洪婉臻辦公室提供

台北市成淵高中國中部疑似營養午餐中毒事件，北市議員洪婉臻查出，萬華大理高中國中部也同樣有學生發生腸胃不適，市府未清查同廠商公餐學校外，檢視校園食材登錄平台，照片多為重複混用。教育局說明，已掌握該校狀況，另外，平台照片主要為提供家長與外界參考，瞭解菜色外觀的示意圖。

洪婉臻說，成淵高中國中部日前發生87名學生集體腹瀉，午餐供餐場所遭勒令停業，但同一廠商在大理高中國中部（北市大附中），7日到10日也陸續有九年級學生反映腸胃不適，至少10人身體不舒服，最嚴重者甚至緊急就醫。市府卻只停止單一校點供餐，沒有全面清查同廠商供餐學校。

她進一步調查，發現校園食材登錄平台，發現同一廠商不同學校的午餐照片反覆混用。9月7日成淵高中的薄鹽叉燒照片，9月10日竟又出現在華江高中及北市大附中。更離譜的是，9月10日晚間11時許查詢，建國高中、景美女中、內湖高中、大同高中、華江高中及北市大附中等6校，連隔天9月11日尚未供應的午餐照片都已經上線，而且多張照片再次重複。

她說，經過逐張比對，仍可建構同、食材排列相同，照片輪著用，市府檢核卻看不出來，質疑教育局號稱每日核實登錄、專人自主檢核、跨校互檢，結果連「明天的午餐今天先貼好、不同校照片一模一樣」都能過關，這完全是放水式管理。

洪婉臻要求，市府立即公布該廠商供餐學校，提醒家長留意學生身體狀況並全面清查，而衛生局應保存近日午餐留樣及相關檢體，逐日比對供餐內容與學生症狀，教育局也要釐清是否有延誤反映或通報。

教育局表示，教育部建置校園食材登錄平台，照片主要為提供家長與外界參考，瞭解菜色外觀的示意圖，主要仍為照片旁註記之品名、供應商等相關資訊揭露。

另外，對於萬華某高中國中部學生身體不適，教育局說明，已掌握10日學校校安通報，目前該校1名學生就醫，經醫生診斷為急性腸胃炎。並且與衛生局於8日徹查學校名單中，包含所指學校，同時進行疫調，持續追蹤瞭解學生狀況，教育局已請該校加強班級環境清消，衛生局與教育局也將持續針對相關場域進行無預警稽查，確保供餐環境與品質，均符合衛生標準。

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