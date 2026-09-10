快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。圖／衛生局提供
北市衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。圖／衛生局提供

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。而涉事供應商「連大莊」還供應共12所校園餐飲，衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐連稽查，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。

教育局表示，此案並非由中央工廠統一製作餐食後配送至各校，而是由成淵高中供應國中部營養午餐獨立的自設廚房獨立烹煮、不同人員進行備餐及供餐作業。衛生局依各校場域、人員獨立性及衛生專業判斷，第一時間就針對本次事件發生的成淵高中國中部供餐場所勒令停業。

教育局說，昨天針對北市公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐者，全數完成專案聯合稽查；今再擴大查核高中熱食部供餐場所，針對市立內湖高中、市立景美女中、市立建國高中、市立華江高中、私立大同高中及市立永春高中等6校查核，其中內湖高中、景美女中、建國高中及華江高中等4校為「連大莊企業有限公司」 供應由該廠商供餐的校園場域已全數完成稽查。

衛生局表示，本次查核6校均發現不同程度的衛生管理缺失，包括私人物品未與食品分區、冰箱食品未加蓋、牆面及設備不潔、紗窗破損、從業人員健康檢查資料不完整、層架生鏽、冷凍冰箱結霜、截油槽及排水設施不潔等情形，均已要求業者限期改善，如未改善，可依「食品安全衛生管理法」第44條最重處2億元罰鍰。

北市衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。圖／衛生局提供
北市衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。圖／衛生局提供

衛生局 營養午餐 校園 教育局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成淵高中國中部疑食品中毒 北市急突擊檢查7校熱食部結果出爐

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

北市某國中營養午餐肉疑臭酸已87學生腹瀉...蔣萬安：已要求暫不供餐

相關新聞

為考上名門私校！豪砸17萬送小六生去升學營隊 專家曝菁英家長真實心態

日本近年私校入學考試競爭持續升溫，家長為了讓孩子考進理想的中高一貫校，不惜投入大量時間與金錢。日本知名升學補習班ena近期推出小學六年級、國中三年級的暑期營隊，依照參加天數分成11天、23天及35天三種方案，其中最長的35天，意味著孩子將超過1個月不能回家，費用更高達80萬日圓。

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。而涉事供應商「連大莊」還供應共12所校園餐飲，衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐連稽查，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。

小一新生變可愛古裝萌娃 雲林下崙國小攜手福安宮硃砂啟智開筆迎新

雲林縣口湖鄉下崙國小攜手在地信仰中心下崙福安宮，今天依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦始業式，17名小一新生在師長及家長陪同下，身穿古典漢服，依序完成正衣冠、過三門、團拜獻禮、硃砂啟智、擊鼓明智及開筆描紅等儀式，為人生學習新階段揭開序幕。

不滿國小學童拖延作業 補習班老師徒手毆打背部致傷判拘役

台南補習班溫姓老師今年3月4日下午3時許因不滿葉姓國小學童拖延作業，徒手毆打其背部，致學童兩側肩膀挫傷，返家後告訴父親，驗傷報警處理，溫男坦承動手，台南地院認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

一粒米串起農業教育公益 「米香永慶」啟動讓嘉義好米走向國際

嘉義縣立永慶高中今天啟動「米香永慶．從土地到未來」計畫，攜手大眾教育基金會、太保市農會合作，以在地稻米打造聯名禮盒，讓更多人認識嘉義好米，同時串聯農業、教育與公益，捐贈白米給社福機構，希望讓一粒米成為孩子認識土地、走向國際的起點。

台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

台中市某國中學生疑似遭到霸凌，被迫拍下「土下座」道歉照片，且網傳該生在網路群組被公審、家長已經報警提告等等。台中市教育局指出，學校已經啟動校園事件處理機制，目前還在釐清事發經過，教育局已責成校方關懷並輔導學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。