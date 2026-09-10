成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

台北市成淵高中國中部日前爆發營養午餐群聚腹瀉事件，傳出共有87名師生出現症狀，引發校園供餐安全疑慮。而涉事供應商「連大莊」還供應共12所校園餐飲，衛生局昨日針對公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐連稽查，今也擴大針對6校高中熱食部供餐場所，均發現不同程度的衛生管理缺失，要求限期改善，未改善將處最高2億罰緩。

教育局表示，此案並非由中央工廠統一製作餐食後配送至各校，而是由成淵高中供應國中部營養午餐獨立的自設廚房獨立烹煮、不同人員進行備餐及供餐作業。衛生局依各校場域、人員獨立性及衛生專業判斷，第一時間就針對本次事件發生的成淵高中國中部供餐場所勒令停業。

教育局說，昨天針對北市公立完全中學「自設廚房」供應國中部營養午餐者，全數完成專案聯合稽查；今再擴大查核高中熱食部供餐場所，針對市立內湖高中、市立景美女中、市立建國高中、市立華江高中、私立大同高中及市立永春高中等6校查核，其中內湖高中、景美女中、建國高中及華江高中等4校為「連大莊企業有限公司」 供應由該廠商供餐的校園場域已全數完成稽查。

衛生局表示，本次查核6校均發現不同程度的衛生管理缺失，包括私人物品未與食品分區、冰箱食品未加蓋、牆面及設備不潔、紗窗破損、從業人員健康檢查資料不完整、層架生鏽、冷凍冰箱結霜、截油槽及排水設施不潔等情形，均已要求業者限期改善，如未改善，可依「食品安全衛生管理法」第44條最重處2億元罰鍰。