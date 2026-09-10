為考上名門私校！豪砸17萬送小六生去升學營隊 專家曝菁英家長真實心態

日本近年私校入學考試競爭持續升溫，家長為了讓孩子考進理想的中高一貫校（免試升高中的完全中學），不惜投入大量時間與金錢。日本知名升學補習班ena近期推出小學六年級、國中三年級的暑期營隊，依照參加天數分成11天、23天及35天三種方案，其中最長的35天，意味著孩子將超過1個月不能回家，費用更高達80萬日圓（約新台幣17萬元）。

如此昂貴的「暑期讀書營隊」仍受到不少家長青睞，因此引發外界好奇：究竟是什麼原因，讓家長願意花一大筆錢，把孩子送進與世隔絕的升學營隊？專門研究日本升學市場的評論家伊藤滉一郎分析，這背後不只是孩子拚學歷，更反映家長對教育投資的焦慮，以及「不能輸在起跑點」的強烈期待。

根據日媒「日刊SPA！」報導，伊藤指出，日本升學競爭持續升高，主要原因之一是家長相信越早接受完整的升學教育，越有機會進入知名中高一貫校，再銜接東京大學、早稻田大學、慶應義塾大學等頂尖學府。然而與過去相比，現今教育成本愈來愈高，從補習班學費、各種講習，到模擬考與考前衝刺，孩子一路準備升學，家庭可能需投入數百萬日圓。

伊藤形容，現在的入學考已經成為「小康家庭的戰爭」，最主要的參與者並非傳統意義上的超級富豪，而是居住東京等大城市、約40歲上下、家庭年收入1200萬至1500萬日圓（約為新台幣246萬至307萬元）的族群。這些家庭確實有能力支付高額教育費，但也並非可以完全不在意成本，因此當教育支出不斷增加，家長往往會更加期待孩子最後必須「考出成果」，容易產生「都花這麼多錢了，至少也該考上好大學吧」的心理。

伊藤認為，如果單純從最終學歷來看，現今投入大量資源參加私校招生的孩子，未必人人都能一路進入頂尖大學，甚至多數人的最終學歷可能落在俗稱的「MARCH」，也就是明治、青山學院、立教、中央、法政等大學群附近。這樣的結果在一般社會眼中已經相當不錯，然而對部分家庭而言，卻可能被視為「期待落差」。原因在於許多家長本身就是高學歷、高收入族群，身邊朋友與同事的學歷水準也相對較高，因此很容易將自己的求學經歷套用在孩子身上。

伊藤觀察，有些父母明明已經發現孩子未必適合高度競爭的升學模式，仍會因為曾經出現一次亮眼的模擬考成績，就認定「孩子一定可以」。父母的期待與孩子實際能力、興趣及個性出現落差，原本為了升學所投入的教育資源，反而可能轉化成親子雙方的壓力。

從這個角度看，35天費用至少80萬日圓的暑期升學營隊，也許不只是「衝刺考試」這麼簡單。伊藤認為，對工作繁忙、沒有足夠時間長期陪伴孩子準備考試的高收入家長而言，這類營隊同時滿足了「有人管理孩子」與「讓孩子持續讀書」兩種需求。孩子在暑假期間不需要父母每天督促，補習班會安排完整的學習計畫，將時間集中在升學準備上，因此某種程度上可被視為「以學習為核心的托育」。

如果孩子因此養成讀書習慣，或短期內模擬考成績大幅提升，家長也會認為這筆錢花得值得。不過，旅行、留學、接觸不同文化與生活環境，同樣可能成為孩子重要的學習經驗，只是這些經歷未必能直接反映在一張升學考卷上。當父母把自身的學歷與成功經驗視為孩子應該複製的標準，真正需要留意的或許不是「花了多少教育費」，而是孩子是否真的適合這條路，以及父母究竟是在投資孩子的未來，還是在為自己的期待尋找一個答案。