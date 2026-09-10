影／苗栗縣中小學生在多項全國競賽表現亮眼 縣府今表揚並加碼發獎金

苗栗縣的中小學生在各項全國性競賽表現亮眼，近來在全國客語文化、科技創新、科學研究、藝術創作等多項全國性競賽中獲得佳績，縣府上午辦理表揚活動，縣長鍾東錦肯定學生長期投入訓練、勇於挑戰自我，向各校獲獎學生表達祝賀。

客語文化方面，苗栗縣在客委會全國中小學客家藝文競賽「客語對話能力競賽」，客家重點發展區的組別共有11隊獲獎。其中，榮獲特優隊伍為公館國小、大同國小及建臺高中；獲優等為三義高中及建國國中。除客委會頒發獎金與獎座，鍾東錦更加碼頒給獲獎隊伍獎勵金共8萬元。

科技創新方面，2026 IEYI世界青少年發明展北京世界賽，目前就讀公館國中的張予瑄以「智能型升降式防撞桿」榮獲銀牌，吳啟睿以「智能存錢筒」拿下銅牌。這兩件作品在全國選拔賽摘金後取得國家代表隊資格。為激勵學生，縣府特別加碼頒發1萬7000元獎金。

此外，在「114學年度科技教育創意實作競賽」中，生活科技組以「智慧城市資源回收物流」為題，苗栗縣4支代表隊全數獲獎。其中，啟新國中勇奪銀牌，通霄國中獲優勝，縣府頒發獎勵金3萬8000元嘉勉學子。

科學研究方面，竹南國中團隊於第66屆全國中小學科學展覽會，以「憶猶未盡：探討金屬氧化層與香菇組織的電阻記憶曲線」勇奪國中組物理科第一名。李昱葶、洪書妍及林筠霈3名同學在林尚萱老師指導下，創新結合香菇菌絲、金屬氧化層、Arduino及AI程式，成功驗證生物組織具備憶阻器特性。

團隊歷經菌絲培養、設備建置與程式除錯等重重挑戰，最終憑藉不懈的實驗精神站上全國最高榮譽舞台，獲縣府頒發2萬元獎勵金。

藝文創作方面，2026全國兒少陶藝獎，照南國中陳暘以結合科技與運動的「全域連線：未來跑者系統」榮獲立體雕塑類金獎；陳子嫣以「操機在我，我是操人」展現對AI時代的創意思考，奪得平面彩繪類金獎。

中華民國第57屆世界兒童畫展總決選，新南國小黃宥勝、頭份國小葉明玥及照南國中陳顥榮獲特優。由教育部與廣達文教基金會主辦的「第17屆廣達游藝獎」，建國國中陳端桔勇奪「導覽達人」首獎，取得赴西班牙藝術交流的機會；永貞國小團隊發展跨域課程獲游藝亮點學校；另外，南埔國小學生賴品伃、柳泰佑組成的「青龍鳳凰隊」參加2026「大成國學盃」海峽兩岸暨香港澳門青少年茶藝大賽，榮獲「馮燊均國學茶禮獎」、「最佳創意獎」及「三等獎」3項殊榮，縣府共頒發2萬4000元獎勵金。

鍾東錦表示，從客語、科技、科學到藝術，苗栗學子在多元領域持續突破自我、屢創佳績，背後是學生的努力、教師的用心指導、家長的全力支持，還有學校長期扎根的共同成果。未來，縣府將持續挹注教育資源，打造多元優質的學習環境，鼓勵學子探索興趣、勇於實作並發揮創意，讓苗栗子弟在全國乃至國際舞台上持續發光發熱。

苗栗縣的中小學生在各項全國性競賽表現亮眼，近來在全國客語文化、科技創新、科學研究、藝術創作等多項全國性競賽中獲得佳績，縣府上午辦理表揚活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣的中小學生在各項全國性競賽表現亮眼，近來在全國客語文化、科技創新、科學研究、藝術創作等多項全國性競賽中獲得佳績，縣府上午辦理表揚活動。記者胡蓬生／攝影