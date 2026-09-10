小一新生變可愛古裝萌娃 雲林下崙國小攜手福安宮硃砂啟智開筆迎新

雲林縣口湖鄉下崙國小攜手在地信仰中心下崙福安宮，今天依古俗以「硃砂啟智・新生開筆」舉辦始業式，17名小一新生在師長及家長陪同下，身穿古典漢服，依序完成正衣冠、過三門、團拜獻禮、硃砂啟智、擊鼓明智及開筆描紅等儀式，為人生學習新階段揭開序幕。

口湖鄉下崙國小今天在兒童精彩表演中，為硃砂啟智揭開序幕，所有一年級新生穿著古裝依古禮在鐘鼓聲中展開「開筆六關」儀式，莊嚴隆重，並以毛筆蘸硃砂，在新生眉心輕點「智痣」，象徵「硃砂開智、目明心亮」。

儀式包括「正衣冠、淨手淨心」，每個人通過象徵勤勞、聰明、平安的「三門」、向讀書王爺「丁府八千歲」團拜獻禮，再由長官為新生點上象徵開啟智慧的硃砂，最後再由孩子擊鼓明志，在師長陪伴下描紅書寫「仁義忠厚」4字，期許善良寬厚、勤奮向學。

福安宮主委陳博恩表示，該廟主神丁府八千歲從小到老手不離卷，非常愛讀書，被後人尊稱為「讀書王爺」，期待透過開筆禮儀式，讓孩子學習丁府八千歲「仁義褆身、忠厚維家」精神。

下崙國小車達校長感謝福安宮的支持，他說，透過儀式能讓孩子明白學習的重要性，並在心中種下勤奮向學、孝親尊師的種子，同時更認識並親近家鄉的信仰。

福安宮也送給新生福袋、書本、彩色筆、橡皮擦、直尺、軟糖、乖乖、蘋果、牙刷牙膏及鼓勵貼紙等「啟蒙十樣禮」，每件禮物皆富含深意，例如象徵「開啟智慧」的書、代表「平平安安」的蘋果，及提醒孩子「規規矩矩」的直尺。

口湖鄉代會主席王溪邊表示，這項獨特的新生始業式，不僅為孩子開智，也藉以融合地方信仰，讓孩子上了一堂古禮課，為文化啟蒙深具意義。最後廟前大合照，為開筆禮畫下圓滿句點，留給孩子永生難忘的啟蒙回憶。

口湖鄉下崙國小一年級新生今天換上古服，在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉下崙國小新生今天在當地福安宮舉行特別的「硃砂啟智・新生開筆」始業式，由長官為新生點上象徵開啟智慧的硃砂。記者蔡維斌／攝影