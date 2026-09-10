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不滿國小學童拖延作業 補習班老師徒手毆打背部致傷判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院審酌，溫男因對葉姓學童拖延作業而有不滿，竟未能適度控制自己情緒，徒手毆打其背部，致學童受傷而身心承受苦痛，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日。聯合報系資料照
台南地院審酌，溫男因對葉姓學童拖延作業而有不滿，竟未能適度控制自己情緒，徒手毆打其背部，致學童受傷而身心承受苦痛，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日。聯合報系資料照

台南補習班溫姓老師今年3月4日下午3時許因不滿葉姓國小學童拖延作業，徒手毆打其背部，致學童兩側肩膀挫傷，返家後告訴父親，驗傷報警處理，溫男坦承動手，台南地院認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

溫男於警詢時坦承不諱，與葉姓學童證述情節相符，並有台南新樓醫院診斷證明書佐證，檢方認溫男的自白與事實相符，事證明確。

檢方表示，溫男行為時為成年人，葉姓學童於案發時為11歲兒童，溫男所為犯兒童及少年福利與權益保障法及刑法中成年人故意對兒童犯傷害罪嫌，建請法官依兒少法規定加重其刑。

台南地院審酌，溫男因對葉姓學童拖延作業而有不滿，竟未能適度控制自己情緒，徒手毆打其背部，致學童受傷而身心承受苦痛，然念及溫男犯後坦承犯行，未無端耗費司法資源，犯後態度並非欠佳。

同時，考量溫男以徒手方式實行傷害，且學童所受兩側性肩膀挫傷，尚非久治難癒傷勢，以及溫男未能與學童和解，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

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