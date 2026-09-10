中市東平國小多功能活動中心啟用 盧秀燕談起任內蓋了46座禮堂的原由

台中市太平區東平國小多功能活動中心今落成啟用，市長盧秀燕主持典禮時談起她在8年任內替46所學校蓋了禮堂的原由。那是她第一年任期時，看到新聞報導大里區的成功國中因為沒有禮堂而在室外搭棚舉行畢業典禮，結果因為下雨，師生和家長們都淋成「落湯雞」讓她不解何以台中是一個這麼進步的城市怎麼會有學校沒有禮堂。

盧秀燕說，經她調查之後才知，當年原來台中市有將近一半的學校沒有禮堂，而且絕大部分落在原來的縣區，多數只有校舍沒有禮堂。她也因此決定，有好的資源應該要給教育，讓孩子們有好的教育環境，而且即使賣地都該這麼做。

盧秀燕今抵達學校時，看見小朋友可愛，就一路牽著他們進入這座多功能活動中心，還抱著他們拍照。她也表示，問了現場人士，才知今年是東平國小立校33年以來第一次在在禮堂舉行畢業典禮。

這所多功能活動中心斥資1億640萬元，由市府全額補助，活動中心內除了可以舉行各種活動，還設有升降式籃球架，可以打籃球和其他運動。

包括市議員黃佳恬、賴義鍠等市議員和地方里長、學校家長會長等多位地方人士都出席今天的落成啟用典禮，現場一片歡樂。

台中市太平區東平國小多功能活動中心今落成啟用。記者黃寅／攝影

台中市太平區東平國小多功能活動中心今落成啟用，市長盧秀燕牽著小朋友進場。記者黃寅／攝影

台中市太平區東平國小多功能活動中心今落成啟用。記者黃寅／攝影