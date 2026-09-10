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一粒米串起農業教育公益 「米香永慶」啟動讓嘉義好米走向國際

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中今天舉行「米香永慶．從土地到未來」合作啟動儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立永慶高中今天舉行「米香永慶．從土地到未來」合作啟動儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義縣立永慶高中今天啟動「米香永慶．從土地到未來」計畫，攜手大眾教育基金會、太保市農會合作，以在地稻米打造聯名禮盒，讓更多人認識嘉義好米，同時串聯農業、教育與公益，捐贈白米給社福機構，希望讓一粒米成為孩子認識土地、走向國際的起點。

校長郭春松說，永慶高中所在地太保是重要稻米產區，創辦人王永慶早年從賣米起家，從一粒米累積勤奮、誠信與踏實精神，希望將精神傳承給下一代，「米香永慶」由大眾教育基金會捐款支持，未來將作為學校活動、國內外教育交流及貴賓接待伴手禮，讓更多人認識嘉義好米。

太保市農會總幹事黃靜玉說，農會響應公益合作，未來永慶高中每購買10包聯名禮盒，農會將再捐贈1包，讓消費者支持在地農業的同時，也能將這份心意分享給需要幫助的人。郭春松承諾，會將太保市農會捐贈的米全數送給安仁家園和敏道家園，讓愛心繼續傳遞下去。

郭春松也說，近年積極推動國際教育，未來會將「米香永慶」帶往日本、韓國等國際友校交流場合，讓來自嘉義太保的米成為介紹地方文化的媒介。校方表示，期盼以「From Rice to Rise. From Chiayi to the World.」為精神，從土地出發，讓嘉義好米與教育故事走向世界。

大眾教育基金會董事吳順意說，大眾集團董事長簡明仁成立基金會，紀念早期農民革命運動領袖簡吉先生，多年關注地方教育，過去曾捐建永慶高中王楊嬌光電風雨球場及大眾沙灘排球場，陪伴學生學習成長，此次透過「米香永慶」再把支持從校園延伸至地方農業。

嘉義縣立永慶高中攜手太保市農會合作，推出「米香永慶」聯名禮盒，將作為學校重要活動、國內外教育交流及貴賓接待特色伴手禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立永慶高中攜手太保市農會合作，推出「米香永慶」聯名禮盒，將作為學校重要活動、國內外教育交流及貴賓接待特色伴手禮。記者黃于凡／攝影

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