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一鍵通報、智慧防疫 竹市東區衛生所打造校園傳染病雲端防疫網

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市東區衛生所打造校園傳染病「雲端防疫網」。圖／新竹市府提供
新竹市東區衛生所打造校園傳染病「雲端防疫網」。圖／新竹市府提供

為提升校園及托育場域傳染病監測與防治效率，新竹市東區衛生所推動「無紙有環保」創新服務，導入數位科技建置「校園傳染病雲端通報系統」，串聯轄區國民小學、幼兒園及托嬰中心，將傳統紙本通報升級為「一鍵通報、即時掌握」，不僅加快疫情資訊傳遞與應變速度，也減輕第一線行政作業負擔，同時兼顧防疫效能與環境永續。

市長高虹安表示，校園及幼兒照護場域是兒童健康防護的第一線，傳染病防治更講求即時與效率，透過雲端通報整合第一線疫情資訊，衛生單位可更快速掌握各場域狀況、及早介入，也讓學校及托育機構減輕行政負擔，攜手建構更安全、更具韌性的兒童健康防護網。

高虹安說明，過去校園傳染病通報主要仰賴紙本、傳真或電子郵件，從資料填報、傳送到後續彙整，都需要投入人力與時間。導入雲端通報系統後，學校、幼兒園及托嬰中心可透過線上表單即時填報疾病類別、罹病人數、班級資訊及停課情形等資料，衛生所則能同步掌握疫情資訊，迅速提供衛教指導、防疫建議及相關協助，讓防疫資訊「傳得更快、掌握更即時、應變更到位」。

市府表示，截至今年8月底，雲端通報系統累計通報439件，通報網絡涵蓋東區18所國民小學、84家幼兒園及54家托嬰中心，共計156家機構。其中，流感占48.1%、腸病毒占35.5%為目前主要通報疾病，顯示校園及托育機構已逐步建立主動通報、即時監測及共同防疫的合作機制，也讓衛生單位能透過即時資訊掌握轄區傳染病發生情形。

市府指出，數位通報不只是將紙本改為線上，更重要的是透過資料即時彙整與分析，協助衛生單位掌握不同機構的傳染病發生情形及流行趨勢，及早辨識可能的異常警訊，並依疫情狀況啟動衛教、防治及追蹤措施，讓防疫工作從過去偏重「事後處理」，逐步轉向「即時監測、主動預防」，提升整體公共衛生應變能力。

此外，數位通報也能減少紙張使用、降低人工彙整及資料轉錄作業，在提升行政效率的同時落實節能減碳，實現「科技防疫」與「環境永續」雙重效益。

衛生所 校園 雲端 疫情

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