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台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市某國中學生疑遭霸凌，拍攝「土下座」道歉照片影片，教育局表示校方已經啟動調查並關懷輔導學生，呼籲外界不要轉傳相關影像與對話。圖為情境圖，非當事人。聯合報系資料照片
台中市某國中學生疑遭霸凌，拍攝「土下座」道歉照片影片，教育局表示校方已經啟動調查並關懷輔導學生，呼籲外界不要轉傳相關影像與對話。圖為情境圖，非當事人。聯合報系資料照片

台中市某國中學生疑似遭到霸凌，被迫拍下「土下座」道歉照片，且網傳該生在網路群組被公審、家長已經報警提告等等。台中市教育局指出，學校已經啟動校園事件處理機制，目前還在釐清事發經過，教育局已責成校方關懷並輔導學生。

有網友在社群媒體發文稱，該國中學生開了社群媒體的群組，要求被害學生手持印上「對不起，請您原諒我」的紙張，以雙膝跪地、雙手著地的方式，比照日本「土下座」的方式，拍攝影片與照片；受害學生家長已經到派出所報警，提告10人恐嚇，並向校方通報霸凌。

校方指出，今年9月2日接獲家長反映，學生疑似在網路上遭到不當對待，校方立刻向學生了解事情經過，並邀請兩造家長3日到校協調，但雙方並未達成共識，通報家長4日提出校園霸凌事件檢舉書，校方依校園霸凌防治準則啟動調查，並在9日開校安事件處理會議。

教育局表示，關於某國中學生遭網路群組公審一事，經查該校已經啟動校園事件處理機制，教育局責成該校關懷、輔導學生，引導孩子建立正確的網路觀念；本案當事人都是未成年學生，呼籲外界不要轉傳、散布相關影像與對話，以免影響兒少身心健康。

台中 國中生 教育局

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