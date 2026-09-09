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從蘭嶼甩髮舞到金門二尺大鼓 蘭嶼、金門小學生交流碰撞新火花

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的師生，與小金門孩子一起學二尺大鼓，闖關玩遊戲，彼此相見歡。記者蔡家蓁／攝影
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的師生，與小金門孩子一起學二尺大鼓，闖關玩遊戲，彼此相見歡。記者蔡家蓁／攝影

「你們的游泳是在哪裡學的？」面對上岐國小學生的提問，來自蘭嶼東清國小的孩子不假思索回答：「跳到海裡學的！」一句話讓小金門孩子瞪大眼睛。原來，同樣是海洋離島，兩地孩子與大海的距離，竟有如此不同。

「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的師生，與小金門孩子一起學二尺大鼓、製作汽水，並前往南山頭13陣地參訪，認識戰地遺跡。

東清國小校長湯惠美本身是太魯閣族，也忍不住好奇問，「你們為什麼不敢靠近海？」上岐學生則反問，「跳到海裡不會喝到海水嗎？」蘭嶼孩子一臉理所當然地說：「喝到就吐掉就好呀！」逗得現場笑聲不斷。

同樣靠海而生，蘭嶼孩子從小就在太平洋中學習與海共處；金門孩子卻從小被提醒不能任意接近海邊。兩種截然不同的成長經驗，成了這趟交流最有趣的「文化課」。

兩校孩子起初見面略顯生疏，但從握起鼓槌、學打二尺大鼓開始，很快找到共同語言；達悟族甩髮舞更讓上岐學生大開眼界，現場氣氛熱烈。

蘭嶼東清國小13名師生昨天搭船、轉機輾轉抵達金門，由上岐國小校長梁新賢接機，蘭嶼孩子先後參訪翟山坑道、水頭聚落及金水國小，從戰車、高射炮到閩南紅磚古厝，每一處都充滿新鮮感。

梁新賢表示，兩地文化風俗差異很大，交流正是彼此理解的開始；月底將換金門學生前往蘭嶼，體驗拼板舟、認識飛魚文化。

促成交流的台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志表示，感謝人間文教基金會支持，讓偏鄉的孩子跨越海洋相遇，期盼孩子從彼此不同的生活經驗中學習，以更寬廣的視野理解世界。

「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的師生，與小金門孩子一起闖關玩遊戲，彼此相見歡，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的師生，與小金門孩子一起闖關玩遊戲，彼此相見歡，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影

「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的學生表演達悟族甩髮舞，讓上岐學生大開眼界，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門上岐國小，來自蘭嶼東清國小的學生表演達悟族甩髮舞，讓上岐學生大開眼界，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影

「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門，來自蘭嶼東清國小的學生體驗手作綠石槽麵包。記者蔡家蓁／攝影
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門，來自蘭嶼東清國小的學生體驗手作綠石槽麵包。記者蔡家蓁／攝影

「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門，來自蘭嶼東清國小的學生到在地汽水廠嘗試自己手作汽水，直呼很好玩。記者蔡家蓁／攝影
「偏鄉小學東西交流」今天來到小金門，來自蘭嶼東清國小的學生到在地汽水廠嘗試自己手作汽水，直呼很好玩。記者蔡家蓁／攝影

蘭嶼 金門 小學生

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