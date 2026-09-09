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台東22所國中試辦數位學生證 1500名七年級新生一卡通暢行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推動「國中七年級新生數位學生證（結合一卡通電子票證）試辦計畫」，試辦涵蓋全縣22所國中，預計發放約1500張數位學生證，讓學生持一張卡即可兼具身分識別、電子支付及交通等功能。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推動「國中七年級新生數位學生證（結合一卡通電子票證）試辦計畫」，試辦涵蓋全縣22所國中，預計發放約1500張數位學生證，讓學生持一張卡即可兼具身分識別、電子支付及交通等功能。圖／台東縣政府提供

台東縣政府推動「國中七年級新生數位學生證（結合一卡通電子票證）試辦計畫」，今天舉行說明記者會，由秘書長盧協昌主持。此次試辦涵蓋全縣22所國中，預計發放約1500張數位學生證，讓學生持一張卡即可兼具身分識別、電子支付及交通等功能。

教育處長蔡美瑤表示，新版學生證除保有傳統學生證的身分識別功能，也結合一卡通電子票證，可作為小額支付工具，學生在校內外消費時都能直接使用；搭乘交通工具時，則可刷卡搭乘台鐵、市區公車及公路客運，增加日常通勤便利性。

此外，縣內YouBike微笑單車系統同樣支援一卡通儲值卡感應租借，學生無論上下學接駁、平日代步或假日休閒，都能使用同一張卡片，減少攜帶多張卡證的不便。

教育處表示，此次試辦對象為115學年度七年級新生，將透過實際使用蒐集學校、教師及學生意見，並依試辦成效滾動檢討功能及推動方式，作為未來擴大辦理的重要參考。

希望透過數位學生證整合交通與生活功能，讓學生在校園及日常生活中使用更加便利，也藉由試辦持續優化相關服務。

台東 國中 一卡通

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