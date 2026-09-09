吃藏壽司毛豆殼塞回收槽！女高中生嗆「說教中年閉嘴」挨轟 校方急滅火

知名迴轉壽司店「藏壽司」近日因一起高中女學生在用餐期間，將吃完的毛豆殼塞進餐盤回收槽，導致入口卡住的影片，引起大批網友關注。雖然原始影片已刪除，女高中生面對網友砲轟二度透過Threads解釋仍未能滅火，校方也被網友發現，在事件延燒後態度急轉彎。

該起事件起因於新北市某高中數名女學生在藏壽司內用餐，全程嬉笑不斷地將吃完的毛豆殼塞進餐盤回收槽，且說著「怎麼辦」、「推下去啦」、「它下面是滿的啊」，並試著用筷子將毛豆和空盤成功推入回收槽，事後還將影片發上IG限動。

影片曝光後隨即引發公憤，涉事的女學生雖在事後道歉，卻又嗆網友「說教中年閉嘴吧」，結果再度掀起怒火。

當事女學生二度於Threads發文道歉，但也對輿論指責不滿：「雖然我做錯事，但我還是想講，這不是你們可以隨意攻擊我的理由。那些攻擊我的，我會採取法律措施」、「真的有夠委屈，我只是玩一下而已，沒必要把我罵成這樣吧？我還要怎麼辦，我就不是故意的」、「我也看不懂你們到底在氣什麼，我也未成年吧，有必要對一個女生這樣嗎？感覺你們說出口的話，比我的行為還幼稚 」。

被網友備份的原始影片一天內獲得逾10萬名網友按讚，在事件風波越演越烈後，女學生就讀高中學務處人員也緊急出面回應，聲明絕不護短，也不會施壓網路言論施壓或要求刪文，同時認為學生的確需為言行承擔應有的社會與法律責任，並透露學生已在家長陪同下，主動向店家致歉，洽談後續事宜，也已完成報案及相關法律程序。除再次向受影響的店家及社會大眾致上最深的歉意，也會以此為戒，加強全校學生的日常生活教育。

但有網友發現，校方在第一時間內的發文，雖表明會持續落實監督與教育責任，對於學生的脫序行為絕不包庇，但希望備份影片的網友撤銷或隱藏相關貼文，令人質疑是否態度急轉彎。

至於女學生的二度回應，不少網友並不買單，認為既然知道自己的行為造成店家困擾，就應面對相應的責任與後續處理，而非持續與網友爭辯。另一方面，也有人認為即使學生行為不當，仍不應以肉搜、辱罵等方式進行網路霸凌。

藏壽司：將作出防範措施

針對該起事件，藏壽司表示「深感遺憾」，嚴厲譴責任何不當行為，以維護所有顧客權益。業者透露女學生已在家長陪同下至店內致歉，會在檢修設備後與家長協商。藏壽司強調，保障顧客用餐權益是其職責，將作出相關防範措施，避免同樣情況再次發生，也呼籲顧客共同遵守用餐規範，一起創造舒適快樂的用餐環境。