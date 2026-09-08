旺宏教育基金會攜手數感實驗室 帶領國中生認識半導體及AI

財團法人旺宏教育基金會為向下扎根科普教育，並培養具潛力的未來科技女力，今年特別攜手臺灣師範大學「數感實驗室」舉辦「小小女科學家培育營」活動，吸引近40位來自各縣市的國中女學生報名。透過「旺宏半導體解密神奇之旅」、女性科技人才職涯對談、無塵衣體驗，以及數感藝術實作等豐富課程，讓女學生在一天營隊課程中親身接觸新科技、認識職涯，也看見理工世界不再只是課本上的知識，更能動手實作，發揮創意，展現無限可能。

活動首先帶領未來的小小女科學家們展開「半導體解密神奇之旅」，從一顆不起眼的沙子開始，認識半導體如何經過繁複的製程，成為支撐現代科技不可或缺的IC，，也讓同學們了解「高品質」對科技產業的重要性，才能應用在與人們日常生活、健康安全息息相關的汽車、醫療器材，甚至智慧工廠、航太科技等領域。隨後也安排參觀旺宏為員工打造的五星級休閒活動中心，以及穿上無塵衣。學員們興奮地表示「第一次穿無塵衣覺得很酷」，體驗擔任一日小小女工程師。

因應AI時代，基金會也特別邀請旺宏人工智慧與數據應用中心兩位女性主管與女學員們展開職涯對談。從「我喜歡什麼？」到「我適合什麼？」再到真正進入職場後所面對的挑戰，講者以自身經驗告訴學員們，職涯並不一定很早就會找到答案，探索與迷惘本身，也是成長的重要過程。但面對充滿快速變化的AI時代，保持好奇、勇於嘗試，才能在未來找到屬於自己的方向。

另一場對談則由旺宏教育基金會執行長張宜如與旺宏科學獎銀牌獎得主蔡昕嬡對談。蔡昕嬡是今年的大一新鮮人，她與女學員們分享自己因為幼稚園時參與一場科學活動就愛上了科學，因此一路探索科學並兼顧多元興趣例如音樂，而參加旺宏科學獎對她生涯發展更有莫大助益。張宜如執行長除了介紹被譽為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎如何鼓勵年輕學子投入科學研究，累積寶貴的科研實作經驗，獲獎者更可以透過科學獎聯誼會累積終身科學人脈。此外，張執行長也分享自己如何在科技領域中融合對藝術的熱愛，鼓勵喜歡理工的女孩們應積極跨域，勇敢探索各種可能。