成淵高中熱食部疑似食品中毒 北市衛生局：勒令停業

成淵高中熱食部疑似食品中毒案，北市衛生局今天到場調查、抽驗，稽查發現冷藏冰箱下方髒汙、地面積水、層架髒汙、邊框髒汙等5項衛生缺失，命業者9月11日前限期改善。衛生局說，因學校通報達87人，超過50人，已勒令停業。

衛生局表示，今天上午11時接獲學校通報，87名學生9月7日中午時段食用學校熟食部餐食後，同日22時起陸續發生腹瀉疑似食品中毒症狀。因學校通報達87人，超過50人，衛生局已派員前往調查、抽驗，並勒令停業。

衛生局接獲通報，今天隨即對學生進行健康關心及攝食調查，並前往稽查，查獲冷藏冰箱下方髒汙、地面積水、層架髒污、邊框髒汙等5項衛生缺失，已命業者9月11日前限期改善，最重可處2億元罰鍰。

衛生局指出，現場抽驗共計11件食餘、環境及手部檢體，須待衛生局採集人體、環境及食餘檢體結果出爐，進行綜合研判。如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，確保食品衛生安全。

衛生局說，民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。

成淵高中熱食部疑似食品中毒案，北市衛生局今天到場稽查。圖／北市衛生局提供