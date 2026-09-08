台中營養午餐包心白菜登錄產地中國 議員籲市府清查

民主進步黨台中市議員周永鴻今天表示，有國小家長發現營養午餐曾有包心白菜產地登錄為中國，要求市府清查說明。市府說，稽查確認為前員工登錄誤植，已要求學校依契約處置。

中國河北省8月爆出「甲醛白菜」事件，周永鴻表示，有國小家長近日從校園食材登錄平台發現，營養午餐曾有包心白菜產地登錄為中國，引發家長疑慮。

周永鴻說，他的辦公室已正式發文台中市教育局，要求提供資料並調查，平台寫產地中國，廠商則說是韓國，教育局應趕快調出資料查清楚，給家長明確答案。

周永鴻指出，依這所國小說明，包心白菜、白蘿蔔等特定蔬菜在台灣非主產期，可以依規定使用非國產可溯源食材，因此現在要查的重點是平台登錄與實際食材來源是否一致。

周永鴻認為，廠商稱114年6月25日、26日及9月2日等3筆包心白菜資料誤選為中國，實際是否如此，就應以進貨單、報關資料、產地證明及學校驗收紀錄確認，不能只靠各方聲明。

台中市政府教育局說明，今天會同台中市食品藥物安全處及營養師前往供餐業者稽查，確認食材登錄平台所載「中國大陸」為前員工登錄時誤植。

教育局表示，經現場調閱相關日期採購及驗收紀錄，包心白菜主要向台中果菜運銷股份有限公司進貨，驗收資料所載產地為韓國；業者登錄資料與實際進貨不一致，屬業者食材管理缺失，涉及契約責任，教育局已請學校依契約處置。

教育局指出，目前並無資料顯示該校供餐包心白菜經主管機關檢出甲醛或其他有害物質。將持續督導學校及業者強化採購、驗收及產地查核，優先使用國產、在地及可溯源食材，並落實登錄資料的核對機制，加強不定期抽查，共同維護學生午餐品質及食品安全。