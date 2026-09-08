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北市營養午餐香蕉品質不佳？ 真相超誇張

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片取自農業部

有特定政黨對台北市中小學免費營養午餐政策提出質疑；甚至有消息指出營養午餐的香蕉品質不佳。北市教育局強調，市府推動免費營養午餐政策皆以「食品安全」為核心基礎，致力提供兼顧營養與美味的餐食。針對經費補助、招標進度、菜色品質及基層行政等事項，提出完整說明，以正視聽。

北市國中小免費營養午餐採家長收費最高價補助，國小每餐70元、國中每餐75元；此外，再加碼「三章一Ｑ及有機食材補助」17元食材補助金，實際每餐價值國小達87元、國中達92元，藉此大幅提升午餐品質。

校園午餐除了嚴格符合教育部訂定之營養基準外，更搭配每週3次有機蔬菜、1次有機米、每學期1次友善飼養雞蛋及國小每月1次有機菇。同時推出每週至少1次主菜升級的「精選餐」，提供去骨雞腿排、豬排、魚片或漁產等優質食材。餐點份量均依學童年齡與熱量需求調整，確保至少3菜1湯，並搭配定期水果與乳品，絕無菜色縮水之情事。

針對招標進度之質疑，極少數學校因不可抗力因素導致流標需重新辦理，本局於掌握個案後，第一時間即全力提供學校輔導與協助，並已共同確保所有學生於開學前營養午餐全數到位，未有延宕。

最離奇的是，針對近期社群反映學校午餐的香蕉品質不佳一事，教育局獲悉後立即向供餐學校查證，真相顯示這項訊息非常誇張。因為經校長確認，上週學校僅供應一次水果，品項為奇異果，並未供應香蕉，校方也未接獲學生或家長反映水果品質不佳等狀況。

學校午餐水果皆依衛福部國健署建議的每日營養需求及重量標準供應，在兼顧營養均衡及品項多元的同時，也會嚴格把關食材品質。若廠商有食材品質不佳、未依契約履約或其他重大違失情形，學校將依契約規定辦理，確保學生用餐品質與安全。

還有訊息指出，北市要求各校推動廚餘減量而累慘基層之說法，教育局嚴正澄清，市府從未訂定「廚餘KPI」。推動惜食教育與廚餘減量均係採取獎勵方式，以正向鼓勵的模式，邀請各校踴躍參與。

教育局重申，自開學日起已陸續到校了解菜色品質，未來也將請各校透過午餐滿意度調查、班級意見回饋及家長建議等多元管道進行滾動式調整。教育局將持續秉持最高標準把關校園食安與營養，傾聽親師生意見，為臺北市學童打造安心、優質的用餐環境。

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香蕉 營養午餐 北市

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