孩子狀況曝！吃營養午餐87學生上吐下瀉…議員曝：今天還是九年級模擬考

台北市國中小本學期起營養午餐免費上路，今天卻傳出一所高中國中部昨營養午餐疑食物中毒，陸續有學生腹瀉、上吐下瀉。接獲家長投訴的議員林亮君說，現在家長都非常擔心食安，昨天主食為BBQ烤肉，希望教育局、衛生局盡快釐清哪個環節出現問題，要求廠商說明，還給家長孩子安心用餐環境。

有孩子出現身體不適的家長說，女兒昨放學回家後神情有異，並稱中午午餐蘿蔔有酸味，同學也有感覺，吃完營養午餐整個人不舒服，晚餐也沒有食慾、且出現腹瀉；還有家長說，國九的營養午餐品質不佳，不只難吃，昨天的肉味還怪怪的，兒子和班上其他同學都拉肚子。

另外也有就讀七年級的家長說，孫子就讀七年級也中標，一直拉肚子，今天早上還肚子痛到中途回家。

林亮君說，疑似食物中毒的孩子多發生在九年級，今天又是九年級第一次模擬考，大家都非常憂心，教育局跟衛生局都已經到校採樣。

林也提到，蔣萬安上任推動學生營養午餐免費，卻爆出疑似食物中毒，憂心是不是因為免費的關係午餐品質受影響？希望教育局、衛生局盡快釐清，要求廠商說明，還給家長孩子一個安心的用餐環境。