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北市國中80多人餐後腹瀉 沈伯洋籲加速處理…教育局：廠商先停止供餐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大同區某高中國中部爆發營養午餐疑似食物中毒事件，約80多位學生反映腹瀉，，民進黨台北市長參選人沈伯洋呼籲，市府要加速處理給予市民交代。記者洪子凱／攝影
北市大同區某高中國中部爆發營養午餐疑似食物中毒事件，約80多位學生反映腹瀉，，民進黨台北市長參選人沈伯洋呼籲，市府要加速處理給予市民交代。記者洪子凱／攝影

北市大同區某高中國中部爆發營養午餐疑似食物中毒事件，約80多位學生反映腹瀉，校方緊急讓該供應商停止供餐，並將檢體送驗，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，免費營養午餐才剛上路，就發生食安事件，家長一定會擔心，市府要加速處理給予市民交代。

北市議員劉耀仁痛批，免費就可以隨便、不安全嗎？蔣萬安應該所有市民一個交代。沈伯洋表示，現在剛開學事情就這麼快爆發出來，家長會很擔心，首要確保小孩身體狀況，其次檢體要趕快送驗，時間表要趕快出來，到底是什麼樣問題，及該廠商供應狀況，涉及小孩健康，市府應趕快處理。

教育局表示，接獲通報後已啟動校園食安及疑似食物中毒事件處理機制，會同衛生單位第一時間派員赴該校熱食部進行現場稽查、環境衛生清查與採樣檢驗，全力釐清本次事件確切原因，校方已勒令該校熱食部供餐廠商即日停止供餐，並請校方並於第一時間妥善保存昨日午餐留樣檢體供衛生單位攜回送驗。

教育局說，學校今中午已緊急調整用餐方式，改採外部送餐模式辦理，早餐部及合作社則維持正常營運，確保全校師生午餐足量供應，今早也派員到校督導，學校已於第一時間召開緊急應變會議，目前針對狀況較多國九學生進行精準造冊與分級追蹤，並完成相關校安與衛生通報程序。

教育局強調，校園飲食安全一向採取最高標準嚴格把關，事件發生後已主動介入並督導學校落實各項應變措施。後續將俟衛生單位檢驗結果釐清責任，若經查證確屬供餐問題或有違反契約規定情事，將解除部分契約或最重停止契約。

沈伯洋 國中 教育局 北市 食物中毒 營養午餐

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