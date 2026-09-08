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營養午餐食物中毒 蔣萬安：確保食安無虞才恢復供餐
台北市國中小免費營養午餐剛上路，台北市大同區某市立高中國中部就發生疑似食物中毒事件，並造成多位學生腹瀉。台北市長蔣萬安今天表示，教育局接獲通報後，即刻到學校稽查，他也要求教育局跟衛生局盡快釐清，確保校園食安無虞才會恢復供餐。
台北市教育局長湯志民也說明，教育局今天有去學校協助，午餐供餐部分廠商也請協助廠商處理，讓午餐供應穩定。他表示，要經過檢驗才知道是哪些問題，可能是廚房設備也可能是食物問題，會請衛生局檢驗進行後續說明。
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