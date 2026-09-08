北市某國中營養午餐肉有怪味...80多位學生腹瀉 教育局曝可能原因

北市國中小本學期起營養午餐免費，不過今天傳出，北市一所高中國中部昨天營養午餐疑似肉品酸臭，今早陸續有家長反映學生腹瀉、上吐下瀉。教育局長湯志民表示，目前了解，大概80多位學生反映腹瀉等，集中在九年級，其他七、八年級比較沒有這方面反映。

對於哪一部分出問題？導致有學生腹瀉？湯志民說，這可能要經過檢驗之後才會知道到底是哪些問題。因為有時候可能是廚房器械設備問題、或食物的問題等，會請衛生局檢驗之後，再來做後續說明。

至於身體不適學生今天的到校狀況，湯志民說，教育局掌握，就醫就一位學生，這名學生今天有來上課，其他學生今天只有一位請假，其他所有學生都已經來學校上課。

台北市傳出有國中營養午餐食材疑似出問題，湯志民今天赴議會備詢前受訪說，教育局第一時間已經掌握，也請衛生局協助相關檢驗，包括原來供餐的午餐部分、學生檢體會進行相關檢驗。

湯說，今天學校部分，教育局同仁到學校協助今天午餐供餐，廠商有請他們的協助廠商處理，能夠讓午餐能夠供應穩定。

湯志民說，目前大概掌握有八十多位學生發生不適，但是不是因為這個原因？還是有其他因素？會再做後續確認。目前掌握情況，學生今天都已經來上課。