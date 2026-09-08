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北市某國中營養午餐肉疑臭酸已87學生腹瀉...蔣萬安：已要求暫不供餐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，質詢前受訪表示，到目前有87位學生昨有腹瀉，今天已要求學校先暫不供餐，以外部送餐模式，確保校園食安無虞才會恢復供餐。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，質詢前受訪表示，到目前有87位學生昨有腹瀉，今天已要求學校先暫不供餐，以外部送餐模式，確保校園食安無虞才會恢復供餐。記者林麗玉／攝影

台北市國中小從本學期開始營養午餐免費上路，不過今天傳出，台北市一所高中國中部昨天營養午餐疑似肉品酸臭，今早陸續有家長反映學生腹瀉、上吐下瀉狀況。台北市長蔣萬安今天赴議會質詢前受訪表示，到目前有87位學生昨有腹瀉，今天已要求學校先暫不供餐，以外部送餐模式，確保校園食安無虞才會恢復供餐。

蔣萬安今天赴議會總質詢，傳出台北市免費營養午餐，有學校發生疑似肉品臭酸？蔣萬安今天受訪表示，教育局已經即刻到學校稽查，而且採集檢體送驗，另方面，今天也要求學校先暫不供餐，以外部送餐的模式來進行。

蔣說，教育局應該也有對外說明，最主要這一次發生87位學生昨天有腹瀉情形。教育局接獲通報之後，即刻到學校稽查，而且採集檢體送驗，另方面，今天也要求學校先暫不供餐，以外部送餐的模式來進行。他也要求教育局、還有衛生局，即刻盡快釐清，確保校園的食安無虞才會恢復供餐。

蔣萬安 國中 營養午餐

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