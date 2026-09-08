中市國小團膳遭質疑使用中國白菜、白蘿蔔 校方澄清：政府已禁止輸入

台中市一名自稱是國小家長在社群網路發文，指最近中國出現甲醛白菜 ，但學校團膳業者竟供應中國「包心白菜」、「白蘿蔔」，且該團膳業者還使用「韓國包心白菜」、「越南白蘿蔔」，質疑為何不使用產銷履歷蔬菜。該校校長指出，中央規定蔬菜在非主產期，可供應非國產可溯源食材，且食藥署今年已正式公布中國生鮮與冷藏白菜屬於禁止輸入項目，邊境也沒有相關查驗進口紀錄，請家長放心。

一位自稱是國小家長在threads發文， 最近中國出現甲醛白菜，他只是想看一下小孩在學校吃得如何，發現學校團膳業者給小孩吃中國的「包心白菜」、「白蘿蔔」，明明其他廠商都能給孩子吃有產銷履歷的蔬菜，唯獨該校的團膳業者，一直頻繁出現中國進口菜，甚至今年還是使用「韓國包心白菜」、「越南白蘿蔔」，沒想過政府一直推崇的營養午餐竟然是毒害孩子的破口。

校方今發聲明指出，依據「中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點」規定，甘藍、結球白菜、青花菜、蘿蔔、胡蘿蔔、馬鈴薯、玉米筍、菜豆（包含敏豆、粉豆、醜豆）、豇豆、洋蔥等於非主產期，應為國產可溯源食材，以上蔬菜在非主產期，是可以供應非國產可溯源食材。

校方表示，該團膳公司相關蔬菜均採購自台中果菜公司，該團膳公司今回函表示，該公司於2025年6月25日、6月 26日及9月2日於登錄平台登錄包心白菜時產地誤登為「中國」，而台中果菜公司從未曾販售中國進口的包心白菜，故該團膳公司判斷上述日期所採購的包心白菜可能為韓國產地，卻誤植為中國。

校方強調，已去函該團膳公司立即請台中果菜運銷公司提供上述日期包心白菜的報關等相關進貨資料予本校查驗，以釐清確實產地及是否誤植，若是誤植，將依據該學年度合約予以相關罰則。另經查校務系統並無該位家長，本校家長如有相關問題可隨時與校方聯繫溝通。