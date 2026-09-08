中小學開學重返校園 教育部籲家長協助孩子3C管理

中小學開學後學生重返校園，閱讀、寫作與使用電子載具等用眼時間增加，教育部今天呼籲家長協助「護眼123」，透過定期就醫檢測、增加戶外活動、3C時間管理，養成健康用眼習慣。

教育部今天發布新聞稿指出，「護眼123」口訣為3項重點，「1」是定期就醫，建議至少每半年接受眼科檢查；如已近視，應持續接受專業醫療評估及治療到18歲，延緩近視度數增加。

「2」是每天戶外活動2小時，鼓勵學生善用課間、課後及假日從事戶外活動，透過散步、騎自行車、球類運動等方式增加接觸自然光及眺望遠方機會，同時培養規律運動習慣。

「3」是做好3C時間管理，落實「用眼30分鐘、休息10分鐘」原則，無論閱讀、書寫作業或使用數位載具，近距離用眼30分鐘後，都應適度休息10分鐘，避免長時間持續近距離用眼。

教育部提供免費數位工具包操作手冊及教學影片，教導家長使用兒少手機管理工具，例如可設定手機開關時間，獲取每日、每週使用時長統計等，相關資訊可參考教育部資訊及科技教育司網站。