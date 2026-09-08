依托咪酯升列一級毒品 新北揭學生誤觸主因「好奇心」

依托咪酯升列一級毒品後，新北市教育局今在板橋海山國小舉辦友善校園週擴大宣導活動，千名師生一同舉手宣誓反毒、反霸凌及識詐。教育局指出，目前學生接觸依托咪酯的個案，多數仍以好奇心驅使為主；國小階段則較常見家長吸毒造成孩子暴露在高風險環境的「環境毒」，將透過跨局處、高關懷通報及分齡教育加強防堵。

活動現場，學生在宣誓儀式中紛紛舉手跟著喊出反毒、反霸凌及識詐口號，千名師生的聲音在體育館內迴盪，不少孩子情緒高昂，現場氣氛熱烈。宣誓後，由蘋果劇團接續演出「網紅別騙我」，以舞台劇方式帶入新興毒品、網路詐騙與校園霸凌情境，學生看得投入，也不時隨著劇情做出反應。

新北市教育局主秘黃麗鈴表示，友善校園週不只是開學初期的一次性宣導，而是希望從開學開始，持續提醒學生如何保護自己。今年宣導重點聚焦反毒、反詐及反霸凌，尤其新興毒品偽裝方式愈來愈多，可能透過零食、糖果或電子煙接觸學生，因此提醒孩子不要隨意食用來源不明的食品，也不要接觸來路不明的電子煙產品。

黃麗鈴指出，網路詐騙同樣是學生常遇到的風險，包括網紅、購物網站及遊戲點數等都可能成為詐騙管道，因此教育局透過戲劇、遊戲闖關等方式，讓學生學會在使用網路、購物或接收訊息前先判斷真偽。

在反霸凌部分，黃麗鈴表示，不只是不能霸凌他人，若自己或身邊同學遭遇霸凌，也應及時向老師反映，不能成為沉默的旁觀者，讓校方能盡早介入關懷與處理。她也鼓勵學生把今天學到的防詐、防毒知識帶回家，提醒父母及祖父母留意網路風險，讓安全教育從校園延伸到家庭。

除了宣導活動，教育局也結合家庭教育中心辦理親子教育，並透過「校園通App」設計遊戲闖關，搭配教師賦能研習，讓防毒、防詐及反霸凌觀念融入日常教學。

新北市教育局校安室主任陳孝盈說，國小學生相較國、高中較少直接接觸毒品，目前國小階段較常見的是「環境毒」，也就是家長本身有吸食毒品，孩子因家庭環境而接觸或暴露在毒品風險中。

陳孝盈指出，若發現相關個案，學校會啟動二級輔導，並透過高關懷通報中心會議，整合教育局、社會局、衛生局等跨局處資源，協助學生及家庭改善生活環境，希望讓孩子遠離毒品風險。

至於學生接觸新興毒品的原因，陳孝盈表示，以目前掌握個案來看，好奇心是較常見因素，同儕間的影響或壓力也可能出現；以依托咪酯為例，目前觀察到學生多是在好奇心驅使下接觸。

教育局表示，校園反毒、防詐及反霸凌也會依不同學齡採取不同方式，國小階段除融入課程外，也透過戲劇及教師引導協助學生理解；國高中階段則可透過體驗營、夏令營或議題討論等方式，讓學生進一步建立辨識風險及自我保護能力。

新北市教育局主秘黃麗鈴表示，友善校園週聚焦反毒、反詐及反霸凌，盼學生學會辨識風險並保護自己。記者張策／攝影