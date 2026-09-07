快訊

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

「一剪梅」資深藝人龐祥麟離世享壽80歲！兒子悲痛證實訃聞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員提生生喝鮮奶加碼 蔣萬安：擬規劃明年每週增至2瓶

中央社／ 台北7日電

北市生生喝鮮奶3.0政策將補助對象擴至國中生。台北市議員闕枚莎今天建議，希望北市府明年起加碼發送量；市長蔣萬安說，將思考研究，規劃成每週發放增至2瓶。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。國民黨市議員闕枚莎質詢表示，台北市教育局8月底創造兩大教育界里程碑，首先就是北市公私立國中小全面免費營養午餐正式上路，以及北市「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策再升級、延伸至國中生。

闕枚莎提到，許多家長都肯定台北市政府推動生生喝鮮奶政策，除希望能延伸到國、高中生外，也盼能增加每週發放數，建議北市府明年起是否能發送增量，每週多1至2瓶。

蔣萬安答詢表示，會來研究規劃，思考明年起兌換鮮奶瓶數從現在每週1瓶變成2瓶，確實會朝此方向前進與努力。

教育局日前透過新聞稿表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策於115學年度起進入3.0階段，擴大納入國中學生，讓學童即使升上國中，在成長發育階段持續每週乳品補充，北市所有受惠學童數約為28.9萬名。

生生喝鮮奶 鮮奶 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生生喝鮮乳通關密語惹議 北市：善意提醒遭扭曲

議員籲設北市專業舞蹈中心 蔣萬安：積極盤點地點

開學日注意！ 新北「鮮奶幸福周」10萬國中生也可周周領鮮奶

開學 雙北免費營養午餐昨上路

相關新聞

開學鬧教師荒…代課師曬「32節魔鬼課表」 網嚇壞：會過勞死

全台校園開學季面臨嚴峻「教師荒」，第一線代課與兼任師資的排課亂象隨之浮上檯面。曾以藝人身分參與選秀節目、具台大法學碩士背景的斜槓名師「蘇哥哥」蘇銘翔，日前公開自己新學期的代課課表。課表上每週授課時數高達32至33節，不僅週一、週三與週五幾乎「連八滿堂」，還出現上午教高中、下午跑國中的跨學制奔波情況。貼文曝光後，網友紛紛痛批校方與體制「簡直把熱心老師當成免洗筷在燃燒」。

高雄免費午餐上路一周爆難題 教團轟「找麻煩」點名4大亂象

高雄國中小免費營養午餐上路一周就爆執行難題，讓學校大呼吃不消，從水果限高雄生產、少數素食生供餐，到校外活動餐費及廚工待遇都卡關，教師團體直言「找麻煩」，批市府配套不足，讓學校承擔新增行政成本與風險。

屏東營養午餐免費上路年砸8.5億 周春米問想吃什麼？學童喊炸雞、漢堡

開學了，屏東縣政府從本學期起國中小營養午餐免費，縣府每學年約負擔8.5億元經費。縣長周春米今到萬丹國小跟學童一起吃營養午餐，今天菜色豐富，茄汁義大利麵、滷雞腿吃到萬丹紅豆熬煮紅豆粉角湯，周春米問學童「最喜歡學校出什麼菜？」學童搶著點菜，漢堡、炸雞等「夢幻菜單」紛紛出爐。

嘉義特教學校換新桌椅 阿里山柳杉量身打造學習夥伴

一張合適的課桌椅，對特殊教育學生而言，不只是上課的設備，更關係到每天學習的舒適與安全。嘉義特殊教育學校部分課桌椅已使用多年，林業及自然保育署嘉義分署媒合福樟實業公司，以阿里山疏伐柳杉為材料，結合木工及特教專業，為孩子量身打造友善課桌椅，讓來自阿里山的木材走進教室，陪伴特教學生安心學習、成長。

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台中市惠文高中退休的前校長王沛清5日在家休息時突然呼吸急促，送醫後不治。消息傳出後網路上一片不捨之聲，有家長懷念這位「王爺」總是鼓勵人，另一名東山高中校友也回憶，「各位東山的同學是站在金字塔頂端的人」這句話成了絕響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。