北市議員提生生喝鮮奶加碼 蔣萬安：擬規劃明年每週增至2瓶

北市生生喝鮮奶3.0政策將補助對象擴至國中生。台北市議員闕枚莎今天建議，希望北市府明年起加碼發送量；市長蔣萬安說，將思考研究，規劃成每週發放增至2瓶。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。國民黨市議員闕枚莎質詢表示，台北市教育局8月底創造兩大教育界里程碑，首先就是北市公私立國中小全面免費營養午餐正式上路，以及北市「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策再升級、延伸至國中生。

闕枚莎提到，許多家長都肯定台北市政府推動生生喝鮮奶政策，除希望能延伸到國、高中生外，也盼能增加每週發放數，建議北市府明年起是否能發送增量，每週多1至2瓶。

蔣萬安答詢表示，會來研究規劃，思考明年起兌換鮮奶瓶數從現在每週1瓶變成2瓶，確實會朝此方向前進與努力。

教育局日前透過新聞稿表示，「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策於115學年度起進入3.0階段，擴大納入國中學生，讓學童即使升上國中，在成長發育階段持續每週乳品補充，北市所有受惠學童數約為28.9萬名。