從落選國手到世界銀牌 南投學子吳柏霆把挫折當機會

同德高中學生吳柏霆從小展現潛能，國小2年級就通過資賦優異學生鑑定，對語言有濃厚興趣的他雖曾落選國手，但仍持續努力，日前拿下國際語言學奧林匹亞競賽個人賽銀牌。

吳柏霆前往羅馬尼亞參加2026年第23屆國際語言學奧林匹亞競賽，獲得個人賽銀牌，並與隊友共同拿下團體賽銅牌。南投縣長許淑華今天表揚吳柏霆勇於挑戰、堅持不懈的精神，並感謝家庭、學校長期陪伴及培育，讓吳柏霆為國家及南投縣爭取榮耀。

許淑華表示，吳柏霆曾與國手資格擦身而過，仍持續努力，最終在國際舞台獲個人銀牌及團體銅牌，充分展現南投學子的實力與韌性，值得所有學子看齊；縣府將持續推動資優教育及多元適性發展，發掘不同領域潛能學生，提供學習資源及舞台，幫助更多孩子走向國際。

吳柏霆說，參賽過程讓他體會挫折不是終點，而是重新檢視自己、繼續前進的機會，感謝父母、師長及所有陪伴者鼓勵，將持續探索語言學及相關領域，並期盼自己的經驗鼓勵更多學弟妹勇於挑戰、不怕失敗。

同德高中表示，競賽考驗推理能力、高度專注、耐心及團隊合作。吳柏霆對語言規則、文字結構及邏輯推理具濃厚興趣，國中2年級首次參加台灣語言學奧林匹亞競賽就晉級決選，國三再度挑戰以全國第10名與國手資格擦身而過，但吳柏霆持續鑽研歷屆試題，升高中參賽先取得初選全國第1，再以決選全國第2入選台灣代表隊。