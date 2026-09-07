屏東營養午餐免費上路年砸8.5億 周春米問想吃什麼？學童喊炸雞、漢堡

開學了，屏東縣政府從本學期起國中小營養午餐免費，縣府每學年約負擔8.5億元經費。縣長周春米今到萬丹國小跟學童一起吃營養午餐，今天菜色豐富，茄汁義大利麵、滷雞腿吃到萬丹紅豆熬煮紅豆粉角湯，周春米問學童「最喜歡學校出什麼菜？」學童搶著點菜，漢堡、炸雞等「夢幻菜單」紛紛出爐。

屏東縣政府表示，從這學期開始，屏東縣義務教育階段國中小學生營養午餐經費每學年8.5億元由縣府負擔，涵蓋中央廚房營運、廚工相關津貼、食材品質及「3章1Q」等。屏東是農業大縣，縣府希望在地農漁畜產品走進校園餐桌，讓營養午餐不只是「吃飽」，也成為食農教育一環。

周春米今天到萬丹國小參加友善校園周，和學生一起吃營養午餐。今天菜單茄汁義大利麵、香滷雞腿、有機蔬菜，甜湯則頗具「萬丹味」，使用有「紅豆故鄉」萬丹在地紅豆，熬煮成紅豆粉角湯，讓學童從午餐就能吃到家鄉農產。

比起吃什麼，孩子們對「想吃什麼」更有話說，周春米詢問學童，最喜歡學校營養午餐出哪些菜？教室瞬間熱鬧起來，紛紛舉手，有人想吃漢堡、有人點炸雞，夢幻菜單接連出爐。

周春米表示，學校營養午餐除兼顧營養、健康與食材安全，應傾聽孩子聲音；菜色如果能在健康與學生喜好間取得平衡，不僅讓孩子更期待每天的午餐，也有助於減少剩食。

屏東縣府近年拉近「產地到餐桌」的距離。周春米說，屏東擁有萬丹酪農、紅豆等優質農特產品，除營養午餐外，縣府也推動每周喝鮮奶，增加在地優質農產品與校園飲食連結，讓孩子從每天的一餐一飲認識家鄉物產，把營養教育及食農教育落實在生活中。

縣府教育處表示，「友善校園」不只是拒絕毒品，更是從孩子每天進入校園開始，全方位守護學習與成長，也透過多元、創意及生活化方式融入宣導，讓孩子知道遇到問題時如何辨識、如何拒絕，更重要的是知道「可以向誰求助」。