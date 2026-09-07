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開學鬧教師荒…代課師曬「32節魔鬼課表」 網嚇壞：會過勞死

聯合新聞網／ 綜合報導
部分教師呼籲主管機關應正視基層學校師資荒問題，避免過度依賴兼任代課教師而影響師生教學品質。示意圖／AI生成
部分教師呼籲主管機關應正視基層學校師資荒問題，避免過度依賴兼任代課教師而影響師生教學品質。示意圖／AI生成

全台校園開學季面臨嚴峻「教師荒」，第一線代課與兼任師資的排課亂象隨之浮上檯面。曾以藝人身分參與選秀節目、具台大法學碩士背景的斜槓名師「蘇哥哥」蘇銘翔，日前公開自己新學期的代課課表。課表上每週授課時數高達32至33節，不僅週一、週三與週五幾乎「連八滿堂」，還出現上午教高中、下午跑國中的跨學制奔波情況。貼文曝光後，網友紛紛痛批校方與體制「簡直把熱心老師當成免洗筷在燃燒」。

蘇銘翔在臉書發文感嘆「良師興國，本週開學鬧教師荒，算一下我這代課教師，一週上幾節課？」，並附上排得密密麻麻的教學課表。細看課表內容，光是歷史與公民相關科目就塞滿大部分時段。除了一週有三天從上午第1節一路排到下午第8節輔導課，幾乎完全沒有空堂可供備課或喘息，光是準時往返教室與辦公室就分秒必爭。而課表也涵蓋不同年級標示，蘇銘翔上午在高中部授課、下午旋即趕往國中部，午休時間甚至得在兩校或不同學部之間疲於奔命。

一般公立中學專任教師基本授課節數約落在16至19節，蘇銘翔的單週課量高達32節以上，相當於一人硬扛下近兩名全職專任教師的教學量。貼文曝光後，不少教育界同行直言，如此排課不僅嚴重損害教師身心健康，更將衝擊教學品質。

許多基層教師痛批「這種時數早就該開出正式的代理教師缺，卻用鐘點代課來省經費與員額」、「代課算時薪且寒暑假沒薪水，一人當兩人用卻領不到正式教師的一半待遇，完全是制度性剝削」。同行紛紛警告「連上8節課光講話喉嚨就會徹底報銷，必須準備開刀切除聲帶息肉」、「除了站台講課，背後還有出題、改考卷與備課的時間成本，這樣操下去壽命會少好幾年」。

也有資深教師指出，教師若處於極度疲憊狀態，情緒管理與授課細膩度極易受影響，在缺少充分備課時間下，最終可能導致學校、教師、家長與學生全盤皆輸的困境。

過勞死 學校 教師荒 教師缺額 代理教師

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