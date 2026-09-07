高雄免費午餐上路一周爆難題 教團轟「找麻煩」點名4大亂象

高雄國中小免費營養午餐上路一周就爆執行難題，讓學校大呼吃不消，從水果限高雄生產、少數素食生供餐，到校外活動餐費及廚工待遇都卡關，教師團體直言「找麻煩」，批市府配套不足，讓學校承擔新增行政成本與風險。

教師職業工會理事長李雅文指出，免費營養午餐，原本要替家長省荷包，政策立意良好，配套卻沒跟上，新增的行政工作與風險全落到學校。

以水果採購舉例，要求採用在地產品，但近期碰上豪雨影響供應不足，陷入「有錢也買不到」的窘境，工會主張，應改為高雄在地優先、國產為原則，允許學校彈性處理，而不是為了產地限制讓第一線疲於奔命。

素食供餐也是一大考驗，免費午餐上路後，規定不得直接以現金補助家長，即使只有一位素食生，學校仍得面對廠商資格、餐點配送、食安檢核乃至承擔事故責任，等於把新增的政策責任全部丟給學校，她建議應建立全市或分區合格素食及特殊餐食供應機制，統一把關業者、食安及配送。

李雅文說，學生參加競賽、校外教學或畢業旅行也碰上類似問題，現行規定仍要求由學校代訂餐食，不得直接支應現金，但畢旅餐食原本就由旅行社統籌，若學校還要另外處理代訂、契約及核銷，反而增加行政成本，應簡化流程，允許併入活動或旅行社契約合法核銷。

部分學校也反映廚工權益恐受損，因廚工寒暑假採「半日上班半薪」，但補助金額不足以完整支應待遇，協助環境衛生工作內容不明，有被當成廉價補充人力的疑慮。

她最後強調，政府增加福利時，應做好制度配套，而非只負責宣布免費，卻把執行難題留給學校善後。