老舊課桌椅要換了！阿里山柳杉為嘉義特教孩子量身打造學習夥伴

一張合適的課桌椅，對特殊教育學生而言，不只是上課的設備，更關係到每天學習的舒適與安全。嘉義特殊教育學校部分課桌椅已使用多年，林業及自然保育署嘉義分署媒合福樟實業公司，以阿里山疏伐柳杉為材料，結合木工及特教專業，為孩子量身打造友善課桌椅，讓來自阿里山的木材走進教室，陪伴特教學生安心學習、成長。

嘉義分署透過「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」ESG專案，媒合福樟實業參與這項計畫，由分署提供來自阿里山的柳杉國產材，福樟實業負責木材運送、設計、加工及製作，並依特殊教育學生實際使用需求打造課桌椅。

這批木材並非另外砍伐取得，而是利用森林經營過程產生的疏伐柳杉。嘉義分署表示，透過在地取材、在地製作，可縮短運輸距離及降低碳排放，也讓原本的森林資源進一步循環利用，轉化為學生每天實際使用的學習設備。

這項合作也讓國產材從傳統木材利用，進一步走進特殊教育場域。嘉義分署表示，計畫結合永續林業、在地木工產業及教育關懷，一方面提高國產木材在公共及教育設施的應用，另一方面也由企業發揮木工專業，將ESG從理念轉化成具體的校園設備。

嘉義分署與福樟實業預計明天下午在嘉義特殊教育學校舉辦課桌椅贈送儀式，希望藉由此次合作，讓更多企業看見特殊教育學生長期更新專用課桌椅的需求，未來持續投入資源，並擴大國產木材循環利用。

嘉義特殊教育學校現有課桌椅已使用多年，可見桌面、椅架多處磨損，部分並加裝安全帶等輔具，以符合特教學生使用需求。圖／嘉義分署提供

阿里山疏伐柳杉變身特教學生新課桌椅，依實際需求量身打造桌椅、扶手及靠墊等設計，兼顧學習使用與安全需求。圖／嘉義分署提供