中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台中市惠文高中退休的前校長王沛清5日在家休息時突然呼吸急促，送醫後不治。消息傳出後網路上一片不捨之聲，有家長懷念這位「王爺」總是鼓勵人，另一名東山高中校友也回憶，「各位東山的同學是站在金字塔頂端的人」這句話成了絕響。

惠文高中校長陳建銘昨天在臉書上說，他「早上接到電話的時候驚叫，說真的還是假的，這玩笑一點也不好笑，直到在靈堂外看到您的名字，在靈堂前看到您的照片，才知道是真的。」

他說，8月中還在惠高校園看到王沛清打網球，奔馳在球場上……「怎麼會….唉，哀慟沈重」，真的像轟隆的雷打在腦中一樣，腦筋突然一片空白。

關心教育界的陳佩璇說，王沛清2022年惠文退休後被新民董事會延攬出任新民高中校長時，他們還不解他為何退而不休，但王沛清說「心中對教育仍有熱情，還有使命」大家總稱王沛清是「王爺」，為校長指點迷，也經常為年輕的校長指點迷津、仗義直言，地方人士讚譽有加。

一位東山高中校友在Threads說，王校長總在朝會上精神飽滿地說：「各位東山的同學是站在金字塔頂端的人。」當初他總嗤之以鼻只覺得社區高中到底算什麼頂端，但長大後也逐漸理解他的用心良苦。他的留言引起眾多東山人留言，表示他去惠文之後，接下來的學弟妹都不知道這個梗了，希望現在還在東山的學弟妹們把這金句傳承下去。

王沛清過去談及自己的教育核心理念時曾表示，「孩子因為愛學校，才有一切的可能，一所學校必須是提供孩子各種機會的舞台」。告別式預計於9月17日在崇德殯儀館舉行。