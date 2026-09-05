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隔宿露營沒人要去？家長曝全班僅1人報名 過來人吐真心話

聯合新聞網／ 綜合報導
不少學校會安排校外二天一夜或三天兩夜的隔宿露營。示意圖／聯合報系資料照片
不少學校會安排校外二天一夜或三天兩夜的隔宿露營。示意圖／聯合報系資料照片

一名女網友分享，兒子近期升國一，學校準備舉辦隔宿露營，並先行調查學生的參加意願，沒想到結果出爐後，讓她當場傻眼，因為全班竟然只有兒子一人選擇參加，母子倆一時間也不知道該如何是好，讓她直呼「整天都在驚訝中度過」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，就讀國一的兒子，班上正在統計隔宿露營的參與意願，沒想到全班只有兒子一人勾選參加，讓他們母子倆相當不知所措。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「國中的隔宿露營真的可以不用去」、「以前學生時參加，真的是超莫名其妙的活動，花錢去被羞辱、被罵」、「不懂露營為何要搞得像軍訓一樣」、「被值星官文化搞爛了，整整兩天被羞辱，是我也叫小孩不要參加」、「主要是活動的教官會很莫名其妙的罵，然後把你罵到匪夷所思」、「那個活動比真的當兵還要智障」。

不過，也有網友留言緩頰，回應「是好是壞都是一種體驗，以後都是回憶」、「隔宿是一個不錯的回憶，不去可惜耶」、「有朋友一起參加的話倒是還不錯」、「我女兒說很好玩耶，還是不同學校作風不同？」。

事實上，國中的隔宿露營通常由旅行社舉辦，帶領學生們學習團隊合作的精神。本站曾報導，一名國中女老師分享，稱學校很多學生並不想去隔宿露營，兩班加起來人數還不到15人，甚至有學生說：「為何要花錢受虐？被罵還要跟教官說謝謝」，讓她感嘆時代的變化。

對此，許多網友也一致認為國中隔宿露營是不必要吃的苦，並分享當年宿營的痛苦回憶，「去那邊就是要被罵，國小同學要離開還在那邊哭，我只想說終於結束」、「國中去隔宿露營根本只有痛苦恐懼的回憶，關於露營的事情都沒教」。還有鄉民直言不是吃不了苦，而是「沒必要吃的苦不用去吃」，他認為學生該吃的苦是努力讀書考上好學校，而非被迫參加隔宿露營挨罵。

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