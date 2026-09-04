板橋高中簽MOU深化育才合作 輔大校長捐百萬挺校務

新北市板橋高中今天與輔仁大學簽署策略聯盟合作備忘錄，將合作人才培育、師資交流及課程探索；輔大校長藍易振感念父親、板中校友藍文雄重視教育，捐贈新台幣100萬元支持校務發展。

板橋高中攜手輔仁大學簽署策略聯盟MOU典禮，下午在板橋大禮堂舉行，由板中校長劉淑芬、輔大校長藍易振簽署，由新北市副市長朱惕之、板橋高中校友會理事長劉炳煌、板中家長會長黃志翔等人見證。

劉淑芬表示，雙方將深化高中、大學合作，共同培育新世代人才，盼借輔大的豐沛資源，為高中生探索大學路徑注入活水，以課程與學習活動、大學場域參訪，幫年輕人開拓視野。

劉淑芬表示，策略聯盟將以更豐富的課程與活動資源，讓板中學生在高中階段就能接觸大學多元學習環境，探索不同學群與專業領域，並接軌國際。

藍易振說，希望以跨域學習、師生交流，共創美好的夥伴關係。他強調，教育最重要的，不只是教學生知識，而是幫助每位年輕人找到方向，並相信有能力走得更遠。

藍易振表示，父親藍文雄是板中校友，曾提到在板中的求學是最快樂的時光，並說過「教育可以改變人生」，因此，決定捐款100萬元、藍文雄的板中畢業證書，承載對父親的感念與支持校務發展。

長期奉獻新北市教育界的劉炳煌也是板中校友，他致詞透露，當年大學聯考分發到化工系，讀得很痛苦，後來在建築系才感受學習的樂趣，他強調「適性揚才」的重要性。

黃志翔表示，高中是孩子摸索興趣與人生方向的關鍵期，樂見學校簽署策略聯盟MOU，為孩子搭建更寬廣的舞台。朱惕之也肯定具有悠久歷史的2所學校，提供學生更多元的學習機會，為升學與生涯發展做好準備。