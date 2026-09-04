兩度獲總統教育獎！孫翊倫17歲出詩集 再奪陳雷台語文獎

總統教育獎得主、新莊高中高三學生孫翊倫，從小就與台語結下不解之緣，一路從台語朗讀走進文學創作，17歲就出版個人臺語詩集，如今再傳捷報，拿下2026陳雷台語文獎學生組第二名。

孫翊倫從小投入台語學習，國中時參加全國語文競賽，拿下閩南語朗讀國中組特優，之後更通過全民台語認證高級C1，不只台語說得溜，還用母語寫詩創作，把生活、家人與一路走來的心情化成文字。

國小、國中階段，他兩度獲得總統教育獎，升上高中後，又以台語文創作拿下2026陳雷台語文獎學生組第二名，累積多項台語文競賽與創作成績。

17歲那年，孫翊倫出版個人台語詩集，作品中不乏對母親及家人的感謝，也寫進自己的生命經驗，台語陪伴他成長、記錄生命，目前就讀高三的他正準備大學特殊選才，台語已不只是專長，而是未來人生路。

新莊高中校長林香吟表示，台語文過去曾在校園受到壓抑，面臨逐漸退出日常生活危機，本土語言復振不只是語言教育，也是文化傳承重要工作，孫翊倫願意主動投入母語學習與創作，更凸顯年輕世代接棒重要性。

曾在孫翊倫國小時期就見過面，前監察委員范巽綠也赴學校探視關心，看到昔日小學生成為準大學生，展現跨領域學習能力與多元潛力，期許他的成長蛻變持續發揮所長、拓展視野。