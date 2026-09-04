開學周吃什麼 台南學童「午餐菜色」開箱 8果6乳吃進「台南味」

開學了！台南的孩子中午吃什麼。115學年度起全面補助國中小學校午餐經費後，市府教育局表示，午餐品質也持續升級，透過高比例自辦午餐及中央廚房，學生每日餐食由營養師專業設計，重視均衡飲食、確保午餐營養、健康、又美味；水果乳品也提高至每月8果6乳，並逐步提高台南在地蔬果的使用比例，讓孩子每天都能吃到多一點「台南味」的午餐。

教育局表示，開學第一周，各校也發揮巧思，各自端出具亮點的特色餐。永康國小以吉祥菜名，串起新學期祝福：主菜「蔥油淋雞」取「聰明伶俐」之意，「花生什錦」象徵「好事發生」；搭配寓意「學業順利」的彩椒竹筍及「勤學好彩頭」的芹香菜頭湯，最後再以大蘋果祝福孩子平平安安。

央廚學校東原國中以「營養滿分」為發想，準備香滷雞腿排、鮪魚拌芽菜、冬瓜排骨湯，餐後再搭配低脂優格，為學生補充高鈣營養。團膳學校也不遑多讓，由嘉丞食品工廠供應的後甲國中，以雞翅象徵「展翅高飛」，搭配蔬菜冬粉及白蘿蔔大骨湯，兼具營養及美味。

市長黃偉哲表示，台南校園午餐長期以學校自辦為主，目前自辦及央廚聯合供餐比率達94.5%，為六都最高，中央廚房化政策推動後，透過大量採購降低成本，營養師菜單設計、多元食材採購及廚師廚藝精進，確保午餐供餐品質。

新學年度全面午餐補助上路後，不只是幫家長省下餐費，更要把資源真正放進孩子的餐盤裡，從增加水果、乳品、選用當季在地食材，到強化每日食材安全把關，讓孩子吃得營養健康、家長更安心。

教育局長鄭新輝表示，學校午餐不只是提供餐食，也是培養學生健康飲食觀念與習性的生活教育之一。台南透過餐前5分鐘及各校規畫的飲食教育、食農教育，讓學生從小學會均衡飲食的觀念。

對部分有偏食習慣的學生，在班級師生共餐過程中，也會逐步改變、樂於嘗試。新學年度，為確保午餐的品質及衛生安全，教育局會持續結合學校營養師，透過菜單設計審核、廚師廚藝精進、多元採購機制輔導及三級食安稽查，持續提升午餐品質。

師生對學校午餐滿意度調查也會持續進行，將師生用餐的感受與回饋納入菜單及供餐品質改進參考。午餐全面補助後，為滿足各校午餐製備與供應需求，各校仍可透過學校午餐委員會討論後，創新規畫自己的午餐特色。

永康國小開學午餐餐點。圖／台南市教育局提供

東原國中開學午餐。圖／台南市教育局提供

東原國中開學午餐。圖／台南市教育局提供

永康國小開學午餐，學生用餐。圖／台南市教育局提供