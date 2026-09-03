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台中市德芙蘭少棒奪世界冠軍 松鶴棒球練習場啟用助訓練

中央社／ 台中3日電
台中市政府在和平區松鶴運動公園建置棒球練習場，2日已正式啟用，讓當地德芙蘭國小棒球隊不必耗時移地訓練。 （台中市運動局提供）中央社
台中市政府在和平區松鶴運動公園建置棒球練習場，2日已正式啟用，讓當地德芙蘭國小棒球隊不必耗時移地訓練。 （台中市運動局提供）中央社

台中市德芙蘭國小棒球隊參加世界少年軟式棒球錦標賽奪冠。台中市政府在和平區松鶴運動公園建置棒球練習場，小球員不必再花4小時移地訓練，還獲得比賽用球棒、背包及練習球。

德芙蘭國小少棒隊今年7月代表台灣前往日本參加第44屆世界少年軟式棒球錦標賽，勇奪世界冠軍。德芙蘭國小校長古金益告訴中央社記者，德芙蘭少棒成軍4年，目前有30名球員，由3至6年級學生組成，但因校內場地不適合練習棒球，球員們得移地訓練。

古金益提到，教練開車載著學生，移地到山下霧峰、沙鹿的棒球場訓練，一次往返車程就要4小時，訓練後體力耗盡，教練還得開車載送，經常讓他提心吊膽，擔心車程中發生危險。松鶴運動公園距離學校僅500公尺，未來學生跑步即可到球場訓練，還可舉辦多場交流賽，增加比賽經驗。

台中市運動局透過文字稿表示，投入新台幣380萬元經費，將本來僅有跑道、草地的松鶴運動公園建置為棒球練習場，內野依U12少棒訓練需求規劃，外野架設防護擋網，兼顧訓練機能及安全防護；同時建置槌球場，提供不同年齡族群運動使用。

松鶴運動公園棒球練習場2日啟用，台中市運動局長游志祥、教育局長蔣偉民出席，現場致贈比賽用球棒、背包及練習球等裝備，從場地到訓練資源全面升級，陪伴山城棒球小將持續逐夢。

棒球 世界冠軍 訓練

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