快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

中小學族語教師須往返學校授課 交通補助提高

中央社／ 台北3日電
中小學的原住民族語文教學支援老師，每週要往返多所學校授課，教育部今年修正交通費補助基準，依級距提升補助金額，如果路程較長，還另外加發補助。聯合報系資料照
中小學的原住民族語文教學支援老師，每週要往返多所學校授課，教育部今年修正交通費補助基準，依級距提升補助金額，如果路程較長，還另外加發補助。聯合報系資料照

中小學的原住民族語文教學支援老師，每週要往返多所學校授課，教育部今年修正交通費補助基準，依級距提升補助金額，如果路程較長，還另外加發補助。

教育部今天發布新聞稿指出，民國114年已完成原住民族語師資相關法規修正，放寬取得原住民族語能力認證中高級者可於國小任教。後續也因應中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準的調整，同步修正族語教師鐘點費，高中調整為每節505元、國中每節455元、國小每節405元。

今年更考量族語教師多需往返數所學校授課，修正了補助基準，並於8月1日起生效，依級距將每學期交通費補助提升2000到4000元（例如跨4個鄉鎮以上補助1萬2000元）。對於僅授課於同一鄉鎮的族語老師，路程達10公里以上，再另加發1000元。

教育部表示，透過既有鐘點費調整及今年的交通費補助新制，更貼近實際需求，減輕族語老師往返學校的額外花費，期盼能吸引更多專業人員投入族語教育。

教育部表示，未來將持續檢視制度效益，並配合教學現場環境及第一線人員的反應，持續研議改善法規及待遇。

補助 學校 原住民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

課後照顧延長到晚上 全教產籲檢討鐘點費人力制度：不能靠老師多做

開學倒數教師荒未解 全中教提雙軌解方：放寬退休師回校薪資上限

嘉市開學教師整備率99.79% 市府：調降「 教師周授課節數 」增鐘點需求

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

相關新聞

獨／屏科實中周邊「大工區」開學4天3學生摔車 通學步道靠三角錐

國立屏科實中設校以來，學生上下學交通配套不完善屢引發爭議，今年8月學校從大仁科大校區搬到位在六塊厝車站附近正式校區，周邊是屏東科學園區基地興建中，學校宛若「大工區」，近日雨勢不斷，開學4天發生3名學生上學途中騎微型電動車二輪車、單車自摔，通學步道用三角錐搭起，學生、家長憂交通配套不足。

中小學族語教師須往返學校授課 交通補助提高

中小學的原住民族語文教學支援老師，每週要往返多所學校授課，教育部今年修正交通費補助基準，依級距提升補助金額，如果路程較長...

多益780躍升925分高分秘訣 基隆二信「應英雙傑」互視對手齊登頂

基隆二信高中多益英文能力檢定傳捷報，高三應用英語科的「應英雙傑」杜恩宇與好友王世宏，兩人分別拿下925分及970分的超高成績，兩人在英文學習上彼此較勁競爭卻相互成長，還都共同以國立雲林科技大學應用外語系特殊選才為目標前進。杜恩宇從高一的780分大躍進到高三的925分，他分享秘訣說，把好友王世宏當成「更高目標」，每天都想超越他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。