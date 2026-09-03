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中小學族語教師須往返學校授課 交通補助提高
中小學的原住民族語文教學支援老師，每週要往返多所學校授課，教育部今年修正交通費補助基準，依級距提升補助金額，如果路程較長，還另外加發補助。
教育部今天發布新聞稿指出，民國114年已完成原住民族語師資相關法規修正，放寬取得原住民族語能力認證中高級者可於國小任教。後續也因應中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準的調整，同步修正族語教師鐘點費，高中調整為每節505元、國中每節455元、國小每節405元。
今年更考量族語教師多需往返數所學校授課，修正了補助基準，並於8月1日起生效，依級距將每學期交通費補助提升2000到4000元（例如跨4個鄉鎮以上補助1萬2000元）。對於僅授課於同一鄉鎮的族語老師，路程達10公里以上，再另加發1000元。
教育部表示，透過既有鐘點費調整及今年的交通費補助新制，更貼近實際需求，減輕族語老師往返學校的額外花費，期盼能吸引更多專業人員投入族語教育。
教育部表示，未來將持續檢視制度效益，並配合教學現場環境及第一線人員的反應，持續研議改善法規及待遇。
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