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為改制文興高中鋪路 活動中心今上樑 斥資7.3億拚明年7月完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
活動中心為地上5層建築，延續一期校舍客家竹編意象，空間規畫室內綜合球場、國際會議廳、藝術專科教室、普通教室及多功能空間。圖／新竹縣府提供
活動中心為地上5層建築，延續一期校舍客家竹編意象，空間規畫室內綜合球場、國際會議廳、藝術專科教室、普通教室及多功能空間。圖／新竹縣府提供

新竹縣立文興國中活動中心新建工程今上午舉行上樑典禮，由副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，工程預計明年7月完工。文興國中將於116學年度改制為文興高中（附設國中部），縣府目前投入相關校舍及建設經費達25億元。

陳見賢表示，文興國中是縣府投入教育經費最多的學校，第一期教室工程經費14.4億元，本次活動中心投入7.3億元，明年預計興建藝才大樓，經費逾4億元。整體總工程經費高達25億元，他感謝縣議會支持教育預算，期盼提供孩子優質、安全的學習環境。

竹縣115學年度起逐步設立與改制文興高中，是推動「高中五大方案」的重要建設之一。文興國中自113年8月招生，目前有七至九年級22班、520名學生，未來國中部預計發展至36班。配合新竹縣政府推動高中增班政策，改制後高中部每年級招收6班，持續完善校園建設，提供學生優質且完整的學習環境。

活動中心為地上5層建築，延續一期校舍客家竹編意象，空間規畫室內綜合球場、國際會議廳、藝術專科教室、普通教室及多功能空間，兼具教學、體育、藝文展演及國際交流功能，完工後將進一步提升校園教育量能。 

教育局長蔡淑貞表示，因應竹北高鐵特區人口成長，縣府持續增設學校、提升校園建設。文興國中改制文興高中後，將提供國高中6年一貫學習環境，本次活動中心也以高中規格規劃，兼顧教學、藝文、體育及國際交流。

校長徐俊銘表示，活動中心將設置音樂、表演藝術、視覺藝術教室、普通教室、標準室內球場、國際會議廳及多功能空間，可供籃球、羽球、排球等活動使用，提供學生更安全多元的學習環境，也為未來完全中學發展奠定基礎。

新竹縣立文興國中活動中心新建工程今上午舉行上樑典禮，由副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，工程預計明年7月完工。圖／新竹縣府提供
新竹縣立文興國中活動中心新建工程今上午舉行上樑典禮，由副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，工程預計明年7月完工。圖／新竹縣府提供

文興國中將於116學年度改制為文興高中（附設國中部），縣府目前投入相關校舍及建設經費達25億元。圖／新竹縣府提供
文興國中將於116學年度改制為文興高中（附設國中部），縣府目前投入相關校舍及建設經費達25億元。圖／新竹縣府提供

陳見賢表示，文興國中是縣府投入教育經費最多的學校，第一期教室工程經費14.4億元，本次活動中心投入7.3億元，明年預計興建藝才大樓，經費逾4億元。圖／新竹縣府提供
陳見賢表示，文興國中是縣府投入教育經費最多的學校，第一期教室工程經費14.4億元，本次活動中心投入7.3億元，明年預計興建藝才大樓，經費逾4億元。圖／新竹縣府提供

國中 楊文科 陳見賢

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