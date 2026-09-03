多益780躍升925分高分秘訣 基隆二信「應英雙傑」互視對手齊登頂

基隆二信高中多益英文能力檢定傳捷報，高三應用英語科的「應英雙傑」杜恩宇與好友王世宏，兩人分別拿下925分及970分的超高成績，兩人在英文學習上彼此較勁競爭卻相互成長，還都共同以國立雲林科技大學應用外語系特殊選才為目標前進。杜恩宇從高一的780分大躍進到高三的925分，他分享秘訣說，把好友王世宏當成「更高目標」，每天都想超越他。

二信高中多益英文能力檢定有69位學生達到500分以上，其中900分以上2人、800分以上6人、700分以上13人、600分以上28人、500分以上20人，展現學校長期推動英語檢定與專業課程的成果。

杜恩宇與好友王世宏分別拿下925分及970分，杜恩宇分享他並非一蹴可幾。高一時他原就讀忠班，後因國文、數學等學科表現考量，轉至孝班就讀。第一次多益780分。

杜恩宇將每次考試都當成突破機會，第二次840分，第三次895分，距離金色證書僅一步之遙，最後在老師鼓勵與專業建議下，挑戰900分大關。

「因為有一個優秀的朋友在前面，我就會想讓自己變得更好。」杜恩宇說，一路上的激勵，讓他不斷有突破自己的動力。

杜恩宇和王世宏在英文學習形成良性競爭，比不上對方的就加強努力，他表示，科內老師、科主任及導師不僅在檢定準備過程中持續給予鼓勵，也提供具體的讀書策略與考試建議，讓他能夠檢視不足，他一步步拿到高分。

杜恩宇建議學弟，應用英語科的課程規畫完整，學校針對多益檢定開設「多益聽力」及「多益讀寫」等系統化訓練，透過課堂練習可逐步累積英文能力，能建立實際的英文聽讀能力，是他高分秘訣。

多益滿分是990分，印度籍生王世宏衝出970超高分成績，也並非一帆風順，中間經歷成績起伏與自我懷疑，最終是在「聽老師的話」與家人的支持下，才成功打破極限。

王世宏第一次就考出940高分，隨後他因故返回印度，在缺乏學校系統性環境下，第二次退步至890分，第三次追平首戰940 分，但連續兩次卡在相同分數，他有「已經夠高」念頭。他中文能力較弱，參加統測聯招較為吃虧，師長輔導他走「特殊選才」。他放下自滿與擔憂，一舉奪下970分最高紀錄。