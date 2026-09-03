獨／屏科實中周邊「大工區」開學4天3學生摔車 通學步道靠三角錐

國立屏科實中設校以來，學生上下學交通配套不完善屢引發爭議，今年8月學校從大仁科大校區搬到位在六塊厝車站附近正式校區，周邊是屏東科學園區基地興建中，學校宛若「大工區」，近日雨勢不斷，開學4天發生3名學生上學途中騎微型電動車二輪車、單車自摔，通學步道用三角錐搭起，學生、家長憂交通配套不足。

屏科實中校園周邊宛若巨大工地，附近屏東科學園區公共建設、國際棒球場工程，還有屏科實中校舍二期工程。學校今年8月從大仁科大校區搬到正式校區，當時學生就跟學校、縣議員反映，憂周邊公共運輸，交通不便，要做詳細配套。

未料才開學4天發生3名學生騎微型電動二輪車、單車自摔。校長陳志偉說，3人肢體擦挫傷，天雨路滑特別要注意安全，行車就是風險。

其中一名自摔學生昨在threads發文，他在機場北路與光復路384巷口自摔，下雨路滑，道路上的鐵道，加上兩旁施工道路縮減，該路段是學生重要上學路段，希望相關單位正視上下學交通配套，針對壅塞、道路施工與交通動線改善。

另名學生無奈說，開學4天，上下學各三班公車根本不夠，根本塞爆了。學生也提到通學步道，「用三角錐圍一個很小的步道，就叫做通學步道？」該路段又是大轉彎，大型車輛進出，走在路旁驚險。

有學生乾脆在屏東轉運站搭計程車上學，4人共乘平攤車費，學生說，單程車費210元到240元，4人分攤，一人單程50到60元。這幾天剛好Uber有優惠一趟約120元，平攤約25到30元，但優惠也不知何時結束。

原本規畫在開學前設Youbike站，校長陳志偉說，8月下旬開會討論，考量機場北路、凌雲路截彎取直要11月中下旬才會完成，進入到學校經大轉彎路段，是否適合公共單車騎乘要評估，明年1月底有單車專用道路線，屆時更成熟。學校有調查搭專車意願，但專車搭乘人數不符開設成本。搭公車的學生人數約110人。通學步道會再改進。

交旅處表示，因應本周載運狀況、學校提建議放學派機動車輛等需求，屏客有調整新班表與學校協調。

縣議員陳揚說，校園搬遷及工程期間，學生安全不能被犧牲，若新校區設施未完善，就應提配套，不能讓學生每天冒險上學，也不能將交通問題轉嫁給學生與家長承擔。縣議員李世斌說，學生安全放在首位考量。

屏科實中113學年度起招生，校舍2024年4月動土，大仁科大校區時就曾因公車班次少，學生抱怨通學不便，上下學搭公車「擠沙丁魚」，連計程車也因偏遠不接單。今年8月校舍一期工程完工，國小到高中搬進正式校區，師生共約650人。

屏東科學實驗中學第一期校舍完工，但周邊屏東科學園區基地興建中，校園周邊都是工地，校舍第二期工程也進行中。聯合報系資料照

屏東科實中第一期校舍完工，但周邊屏東科學園區基地興建中，校園周邊都是工地。聯合報系資料照

屏科實中進駐正式校區，但學校周邊都是工程興建中，交通配套不完善，通學步道用三角錐搭起。圖／讀者提供