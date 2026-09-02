影／蔣萬安到景美國小視察營養午餐菜色 打完飯菜與師生共進午餐

台北市國中小從115學度起全面實施免費營養午餐，市長蔣萬安今天中午前往景美國小視察營養午餐菜色及供應情況。

蔣萬安中午前抵達景美國小，中午用餐前特別先以廣播方式請全體學生向老師及準備飯菜的廚工阿姨、叔叔表達感謝之意，也跟小朋友們約定不挑食、不浪費，每人都能吃得飽飽的，長得高高的，希望大家能用餐愉快。

蔣萬安在廣播後來到2年1班，穿上圍裙戴上口罩幫小朋友打飯菜，打完飯菜後，也坐在教室內與小朋友共進午餐，由於吃飯時間不便開口說話，蔣萬安還不時豎起拇指或以振臂方式和小朋友打招呼，透過各種肢體動作鼓勵小朋友把午餐吃光光。

今天的營養午餐主菜包含小卷，學校營養師表示，許多小朋友都是第一次吃小卷，但事前都已經教育過小朋友小卷的吃法，相信小朋友都會喜歡，此外，校方還特別準備香蕉，也提醒小朋友，若吃不完一定要帶回家，不可以浪費。

台北市長蔣萬安（右）今天中午前往景美國小，在校長康燕玉（左）陪同下視察營養午餐菜色及供應情況。記者杜建重／攝影

台北市長蔣萬安（右）中午前往景美國小視察營養午餐菜色及供應情況。蔣萬安在用餐前穿上圍裙戴上口罩幫小朋友打飯菜。記者杜建重／攝影