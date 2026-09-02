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FOMO世代兒少沉迷上網遠超過運動時間 學者籲數位韌性培養

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
政治大學傳播學院教授黃葳威（左二）、立委邱志偉等單位共同召開記者會呼籲關注兒少網路使用習慣，並建立數位韌性。記者董俞佳／攝影
政治大學傳播學院教授黃葳威（左二）、立委邱志偉等單位共同召開記者會呼籲關注兒少網路使用習慣，並建立數位韌性。記者董俞佳／攝影

社群平台與短影音全面進入兒少生活，且還從主動搜尋逐漸轉向被演算法推送內容、被動滑閱而不自知。政治大學傳播學院教授黃葳威說，兒少每天長時間上網，除了可能干擾睡眠與成長健康之外，更值得注意的是，社群媒體正在取代部分實體社交，孩子在社會比較、演算法推播與同儕壓力下，可能逐漸失去對網路使用的主導權，數位韌性應從家庭、學校與社區共同培養。

黃葳威研究團隊今天召開記者會發布最新「2026 FOMO世代台灣青少兒數位韌性與上網趨勢報告」指出，受訪學生每周使用電腦上網31.22小時、使用手機者30.71小時，運動時間卻僅9.79小時；青少兒雖普遍知道不能提供個資、散布假訊息，對陌生網友身分辨識及上網時間管理能力卻相對不足。

這項調查對象涵蓋全台22縣市、101所學校，包括31所國小、27所國中、24所高中及19所大學，共回收8465份有效問卷，受訪者涵蓋國小三年級至大學四年級學生。

黃葳威表示，此次調查涵蓋全台22縣市，觀察兒少家庭與數位使用情形。即使有些成年人或兒少本身並不特別喜歡使用社群平台，但當周遭同儕大量使用時，仍可能因擔心「跟不上別人」而被迫加入；加上社群平台充斥美食、美景及精心呈現的生活內容，也容易形成社會比較，甚至讓線上互動逐漸取代實體社交。

另一項問題則是睡眠。黃葳威說，不少兒少到了晚上仍持續使用手機、與同學聊天或觀看內容，不僅藍光可能干擾睡眠，也可能因社群訊息及內容持續更新而捨不得離線。尤其演算法會不斷依據使用者偏好推送內容，讓使用者一則接著一則觀看，更難主動中止。

她說，現在不只兒少，包括成年人取得資訊的方式，也已從過去「主動搜尋」，逐漸進入短影音與演算法推薦的生態系。使用者原本是自己決定要看什麼，如今卻可能變成平台決定下一則內容，「從主動搜尋變成被動滑閱，而不自知」。

調查也發現，兒少大量使用網路的時段集中在放學後及周末。黃葳威說，放學後父母尚未下班，往往正是孩子大量接觸網路的時間，數位使用問題背後，也與家庭陪伴時間不足有關。她認為，若周末家長能安排更多元的休閒活動，也有機會降低孩子把所有空閒時間都投入網路的情形。

今天現場也有教育部、數發部、衛福部等單位代表參與，立委邱志偉表示，社群平台若以商業模式吸引使用者，卻無法保護未成年人，甚至使產品設計成為傷害或剝削兒少身心健康的工具，平台應承擔更大的責任。政府除了培養學生獨立思考能力，也應讓孩子從小理解網路使用可能存在的風險、危險及商業剝削，不能讓學生獨自面對。中央與地方政府必須合作，教育部、數發部、NCC及衛福部等單位都應共同提出完整政策。

衛星電視公會秘書長陳依玫則從制度面指出，台灣面對跨境科技平台時，最大的問題之一是「管轄權」。美國可以透過消費者保護團體、民間組織及法院訴訟要求科技平台負責，但台灣若無法有效管轄境外平台，即使制定兒少保護規範，執行上仍可能受到限制。

陳依玫說，跨國科技平台既然從台灣市場取得使用者與商業利益，就應對台灣使用者、特別是兒少負起相對責任，至少應在台灣設置具有法律責任的代表人，讓政府在涉及兒少權益、平台治理及違法內容時，有明確的責任對象可以要求改善或處分，唯有讓國際平台真正受到台灣法律約束，兒少數位安全與平台責任才有可能從政策宣示走向實際落實。

FOMO 兒少 韌性

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