免費營養午餐一國兩制 教部：在溝通

本周全台國中小開學，免費營養午餐跟著上路，不料如今卻有教團表示，由於國立學校主管機關為教育部，公立學校則由各縣市政府負責，學校經費來源不同，導致部分縣市的國立學校被排除在外，就形成免費營養午餐「一國兩制」的亂象。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，各縣市持續加碼營養午餐補助，但中央並未同步提高補助，導致國立學校仍須由學生或學校自行負擔午餐費用，同樣是國中小學生，卻因學校屬性不同而享有不同補助。

她認為，政府既然認定營養午餐是重要政策，更應完整納入所有學生，避免因主管機關不同而產生補助落差。

「地方首長不該在宣傳政績時包攬全體市民，要給資源時卻拿國立歸中央管當甩鍋藉口。」台灣教育產業工會副理事長葉明政也說，國民教育的核心是平權，孩子的餐盤不該被畫分「國立、縣市立或私立」的差別，目前宜蘭縣、新北市、台中市等地方政府能以設籍、就讀補助私校學生，就證明地方政府只要有心，就能打破行政管轄的藩籬。

葉明政表示，從立法院推動「學校午餐專法」的立法精神來看，同區域學生的教育福利本就不該有落差。教育部國教署身為國立學校的主管機關，必須負起責任，主動比照學校所在縣市的補助標準編列專款，與地方政府共同落實全面保障，別讓政治喊價與行政畫分傷害了國立學校學童的公平權益。

教育部表示，已和地方政府溝通，協調研議將轄內國立國中小學生納入免費營養午餐的可行性，期透過中央與地方協力，減少因學校隸屬不同所產生之學生福利差異。