國際交流變少了 校長：要讓孩子看見世界

國際教育交流被視為培養學生全球視野的重要途徑。高中校長表示，語言能力只是國際交流的附加價值，更重要的是讓學生在真實情境中，培養跨文化理解、溝通合作及解決問題的能力，若國際交流機會減少，學生失去的不只是一次出國體驗，更可能錯失拓展視野、培養全球素養的重要學習歷程。

中崙高中校長吳銘祥表示，當視野受限時，很難想像世界有多大、未來有多少可能。他認為，國際交流不只是提升語言能力，更能培養學生的表達力、同理心、創造力，以及勇於走出舒適圈、理解不同文化的能力。

吳銘祥分享，曾有一名盧森堡交換生來台寄宿學生家中，後來中崙學生赴英國留學，人生地不熟時，當年認識的國外朋友主動協助租屋，讓他深刻體會國際交流建立的不只是語言能力，更是一輩子的人脈與互助網絡。

惠文高中校長陳建銘也分享，今年一月，師生前往印巴難民營展開國際志工服務，透過田野訪查深入了解難民議題，並共同設計行動方案，投入志工服務。學生在難民營透過識字牌卡教學、藝術胸章製作及衛生教育等活動，將閱讀、創作與生活經驗轉化為互動式學習。

參與學生陳同學表示，第一次走進難民營時，腳下幾乎沒有像樣的道路，泥土混雜排泄物、垃圾與破布，積水四處可見，很難想像如何在這裡生活，也讓自己深刻體會衛生教育的重要性；許同學則說，這趟旅程與其說是服務，不如說是一場學習，讓她看見過去未曾了解的世界。

「行萬里路勝讀萬卷書。」陳建銘認為，國際交流機會減少，學生失去的不只是出國參訪的機會，更可能錯失培養全球素養與未來競爭力的重要歷程。