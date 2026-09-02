中央補助縮水 國際出訪交流 多校難成行

許多學校每年都會辦理國際教育交流，不過隨著新學期開始，不少學校規畫好的出訪交流計畫，今年卻都未獲國教署補助，導致學校只能緊急調整交流計畫，有的縮減交流規模，有的則是向國外合作學校致歉直接喊卡。面臨經費缺口，有校長直言「再窮都不能窮教育，是口號還是具體落實的事？」

家長抱怨，原本學校每年都有和海外姊妹校交流的計畫，彼此都會互訪，幾乎已成慣例，孩子們也都很期待，不料一開學就被通知今年取消，大家當然都很失望。

對此，教育部表示，今年度國際教育交流補助受財劃法修正影響，依年度預算額度核定，優先補助網路交流及外國學校師生來台交流；未獲中央補助案件，建議由地方政府協助支應，教育部將持續爭取經費與地方政府共同支持國際教育辦理。

國教署針對學校的國際交流訂有國際教育補助計畫，屬競爭型計畫，學校需填報計畫書，經各縣市初審及國教署複審後核定經費，每年約七月公布複審結果。

不過今年卻有多所學校申請補助未通過。其中，新北市廿七校申請出訪交流，僅六校獲中央補助，較去年廿五校全數獲補助大幅縮減；台北市六十七校申請，最終僅十二校獲補助，也較去年卅三校明顯減少；高雄市則由去年廿九校獲補助降至今年八校，台中市今年廿八校申請，僅七校獲補助。

新北一所高中校長無奈表示，今年國際教育補助款核定結果與學校原先預期有落差，導致部分交流計畫被迫調整，原訂今年下半年赴日本姊妹校交流的其中一個團因此無法成行，只能先向國外合作學校致歉，改到明年再安排。

北市一所學校行政人員則說，希望主管機關能提早公布補助核定結果及明確經費，讓學校及早規畫交流內容，也能提前向國外合作學校說明交流規模與安排。

該行政人員表示，主管機關要求學校申請時提出完整的交流計畫，前期規畫與行政作業耗時費力，申請彈性不足。如今計畫未獲核定，學校只能向校友募款、自行籌措經費，讓第一線承受龐大壓力，「這樣下去，以後乾脆不想申請了。」