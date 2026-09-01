影／苗栗115學年起實施中小學生免費學校午餐 鍾東錦：費用與台中相當
苗栗縣從115學年度起實施免費學校營養午餐，每餐並調高至60元，由縣府與十八鄉鎮市公所各負擔一半經費，除了中小學生，受惠對象也擴及縣立高中、公私立國中小的校長、導師、特教助理員；縣府上午舉行「幸福開飯、苗栗起飛」記者會，宣布這項新學年的教育新政策上路。縣長鍾東錦強調，學校午餐每餐費用併計約為70至74元，雖比雙北稍低，但與台中市相當。
會場並展示特色餐點和食農教育成果，邀來賓品嘗特色營養午餐。鍾東錦表示，由於物價不斷上漲，兩個月後將滾動式檢討，參酌各項客觀因素再「加碼」，要讓學生吃得營養又健康，家長也放心。
記者會上午在縣府大廳舉行並邀教育團隊、鄉鎮市公所、各級民代及校長，共同啟動午餐新政策，說明免費學校午餐的6大特色和補助政策。
教育處指出，營養午餐調高到每餐60元，不只是數字增加，更同步推動高鈣午餐、在地食材、多元化菜單設計、國產可溯源食材、食安嚴格把關、惜食減碳愛地球等6大特色。每周會提供2次乳品補充鈣質，每月至少2次選用在地優質農產，並由專業營養師設計菜單，兼顧均衡營養與多元美味，讓好食材走進校園，孩子也從午餐認識、品嘗家鄉的味道。
鍾東錦感謝各鄉鎮市公所、議會、代表會及家長會全力支持，115學年縣府投入營養午餐經費約為3.42億元，另外每年規畫約1.1億元持續補助學校使用國產可溯源食材，各項補助費用併計，午餐每餐費用約70至74元之間，雖比雙北稍低，但與台中市相當。鍾東錦指示教育處會同衛生局、農業處安排聯合稽查，校長也要為食品營養衛生嚴格把關，同時鼓勵孩子參與跳繩運動，讓苗栗學子的身高不再矮人一截。
鍾東錦表示， 營養午餐菜色和品質提升後，加上嚴格的食安把關，可讓孩子更愛吃學校的營養午餐，甚至每天期待吃到營養午餐，相信這也是鄉鎮市長和各級民代一致的期盼。另外，他也要求教育處兩個月後滾動式檢討營養午餐，針對食材價格或偏鄉運輸等差異問題，審酌是否再加碼調整營養午餐的補助標準。
會場展示了30套60元午餐示範菜單供各校參考，「苗栗縣學校午餐資訊網」也建置免費午餐專區，現場同步展示30套示範菜單及3套實體餐點，鍾東錦和各鄉鎮首長、校長逐一參觀檢視，也參觀苗栗市新英國小和大湖鄉新開國小的食農教育成果，和小朋友一起體驗果凍和奶酪DIY。
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