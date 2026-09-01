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友善校園周 基隆師生宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供

基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯：不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助」。教育處長吳雨潔提醒學生，真正的勇敢不是什麼都敢嘗試，而是懂得辨識風險、勇敢拒絕。

基市府響應教育部友善校園，營造安全、健康、友善的校園環境政策，今在建德國中舉行宣誓活動，排除毒品危害。教育處結合基隆市警察局、教育部基隆市聯絡處（校外會）、基隆市衛生局，從教育宣導、犯罪預防、藥物濫用防制及健康支持等不同面向，跨單位合作共同建構守護學生的校園安全網絡。

教育處表示，近年新興毒品樣態不斷翻新，依托咪酯可能遭不法摻入電子煙油，並透過新穎包裝及網路社群等方式接觸青少年，增加學生誤觸風險。希望學生認識新興毒品可能帶來的危害，建立正確的辨識、拒絕及求助觀念，將防毒教育落實在校園生活。

吳雨潔說，孩子的安全與健康是市府最重視的事情，校園不只是學習知識的地方，更應該是一個讓孩子感到安全、安心、受到尊重並能健康成長的環境。面對不斷變化的新興毒品及網路環境，除了積極防制，更重要的是讓孩子具備保護自己的能力。

吳雨潔提醒同學牢記「三不一要」，不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助，真正的勇敢不是什麼都敢嘗試，而是懂得辨識風險、勇敢拒絕。真正的友善，也不只是保護自己，更是在朋友需要幫助時，願意主動關心、伸出援手。

衛生局和警察局等單位今在現場宣導毒品危害及求助管道等資訊，幫助學生不僅懂得拒絕毒品，更能在需要時勇於求助，毒品危害防制中心諮詢專線為0800-770-885。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供

基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供

基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府今天在建德國中舉行「友善校園周」宣導活動，師生共同宣誓「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」。圖／基隆市政府教育處提供

依托咪酯 友善校園 基隆

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