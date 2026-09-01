花蓮免費學校午餐全面擴大 近9千名高中職、私校生受惠

花蓮縣政府推動免費學校午餐，除了原本公立國中小全面免費，今年擴大到全縣公私立高中職、私立國中小也免費，縣府估算，增加近9000名學生受惠；另外，昨天起啟動專案稽查，確保供餐品質。

花蓮縣府在前縣長傅崐萁時代推動免費學校午餐，至今已15年，2年前進一步推出周周喝豆奶、每周供應兩次有機蔬菜，以及供應大塊肉品、提高生產水產品供應頻率等優化措施，每年約投入2億多元，2萬多名學子受惠

縣府表示，新學年度展開，花蓮再次率全國之先，將全縣公私立高中職及私立國中小都納入免費學校午餐方案。私立國中小同樣補助國小每人每餐55元、國中每人每餐60元，高中職以每人每餐75元計算，預計每年投入1億多元，增加近9000名學子受惠。

教育處表示，昨天開學，就啟動學校午餐專案稽查工作，重點包括廚房環境衛生、從業人員健康管理、食材品質及烹調與配送的溫度控制等。近日全台爆發油品食安疑慮，也要求團膳業者或是設有廚房的學校，務必追蹤衛福部食藥署公告，確認使用的是沒有疑慮的油品，若查獲有疑慮油品，一律立即停用、下架退貨並主動通報。

縣長徐榛蔚表示，新學年度免費學校午餐納入全縣公私立高中職及私立國中小，是縣府兌現對家長與學生保障的重要一步，縣府將強化控管，做好把關，打造兼顧營養與安全的供餐網絡。

花蓮縣推動免費學校午餐今年再擴大到高中職及私立國中小，增加近9000人受惠，並從開學首日起啟動專案稽查，確保食安。圖／縣府提供